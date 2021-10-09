Жители микрорайона Дивногорский в Новосибирске пожаловались на образовавшееся посреди улицы большое озеро, после завершения ремонта дорожного полотна на Большой. 8 октября депутаты городского совета провели срочное выездное совещание в Дивногорском жилмассиве после многочисленных обращений жителей микрорайона и выяснили причину потопа.

К реконструкции улицы Большой, которая должна была включить в себя не только обновление асфальта, но и расширение самой дороги, оборудование ливневой канализации, освещения и наземных пешеходных переходов, новосибирская мэрия готова была приступить в 2020 году, когда был объявлен соответствующий конкурс. Участок протяженностью чуть меньше километра от улицы Большой до Колыванского кольца, проходящий через микрорайоны Дивногорский и Новомарусино, предполагалось обновить за 239,18 млн рублей. Заказчиком выступило Управление дорожного строительства, исполнителем стал «Новосибирскавтодор».

Однако в мае 2021 года работы приостановились. Подрядчик объяснил это обнаруженными в документах заказчика недочетами, которые не позволяют продолжить работу. Простой продолжался около месяца и в конце июня работы возобновились.

Напомним, улица Большая стала одним из объектов, куда были направлены 278 млн внеплановых «дорожных» рублей, выделенных губернатором Новосибирску в 2021 году.

Позднее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что ремонт дороги в Дивногорском будет завершен на год раньше срока — не в 2022 году, а уже в октябре 2021. Этому отчасти поспособствовали жалобы жителей микрорайона на пробки, вызванные ремонтом. Он действительно завершился в срок.

Меньше чем через две недели после этого между домами №4 и 8/1 на улице Романтиков после нескольких дождей образовалась огромная лужа.

Как установили участники совещания 8 октября, на данном участке не оказалось не только наземных переходов, но и ливневой канализации. Все это не успели построить к концу 2021 года. И неизвестно, когда теперь построят.

К тому же уровень дороги в данном месте оказался ниже спроектированного изначально, то есть вода при осадках и паводке оказывается просто запертой в этой низине — после ремонта ей стало попросту некуда уходить.

Сейчас представители микрорайона и застройщик, как сообщает паблик Дивногорского в сети VK, ищут хотя бы временные решения проблемы. При этом ливневая канализация в данном микрорайоне, по их информации, не является первоочередным проектом и, возможно, ее устроения придется ждать еще несколько лет.