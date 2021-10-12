Виталий Хан поздравляет Андрея Гончарова с днем рождения

12 октября главе минпромторга Новосибирской области Андрею Гончарову исполняется 50 лет. «Континент Сибирь» публикует поздравление генерального директора АО «СКТБ «Катализатор» Виталия Хана.

Уважаемый Андрей Александрович!

От имени коллектива АО «СКТБ «Катализатор» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Ваша деятельность имеет большое значение в выработке оптимальных решений для поддержки предпринимателей Новосибирской области, расширения межрегиональных и внешнеэкономических связей, создания благоприятного предпринимательского климата.

Уверен, Ваш профессионализм, богатый опыт, стратегическое видение, целеустремленность и огромное трудолюбие помогут Вам и впредь достигать высоких результатов.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, сплоченной команды единомышленников, успехов в реализации новых проектов и самых смелых замыслов!

Генеральный директор

АО «СКТБ «Катализатор»

Хан Виталий Валентинович