Жителей Хакасии будут пускать в общественные места по справкам и сертификатам о вакцинации

Жителей Хакасии обяжут предъявлять сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 либо справку о перенесённом заболевании при посещении ряда общественных мест. Об этом сообщили в правительстве республики в пятницу.

Оперштаб Хакасии принял решение о введении необходимости предъявлять сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции либо справки о перенесении заболевания при посещении учреждений культуры и спорта, а также фитнес-клубов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства 8 октября.

«В 102 постановление правительства Хакасии о действующем режиме санитарно-эпидемиологических правил по согласованию с Роспотребнадзором предполагается внести изменение. Оно предписывает вход в учреждения культуры и спорта, кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что человек переболел коронавирусом менее шести месяцев назад. Список заведений может быть расширен», — говорится в сообщении правительства Хакасии.

Кроме того, жителям республики от 60 лет при прохождении вакцинации первым компонентом препарата с 11 октября по 1 ноября будет выдаваться по 500 руб. в качестве меры региональной поддержки, а работодателям региона рекомендовано предоставлять сотрудникам отгулы до и после вакцинации, если те прививаются до конца октября.

Такие решения были приняты после того, как федеральный оперштаб поручил регионам сформировать 80%-ный коллективный иммунитет до 1 ноября. Решившие эту задачу субъекты получат материальное поощрение на сумму 5 млрд руб. В Хакасии для достижения заявленного показателя необходимо вакцинировать ещё 144 тыс. человек.

Сейчас, по данным минздрава региона, первым компонентом вакцины привиты более 178 тыс. жителей республики, полностью процедуру прошли более 155 тыс. человек.

Напомним, на днях в соседнем с Хакасией Красноярском крае ограничили разрешённое число посетителей спортивных объектов вдвое, а в Новосибирской области рассматривают возможность введения обязательной вакцинации и QR-кодов.