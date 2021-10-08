Дмитрий Песков: разработка планов по созданию городов в Сибири требует времени

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на разработку планов по созданию новых городов в Сибири потребуется время. Об этом пишет ТАСС.

«Концептуальная идея была озвучена Сергеем Кужугетовичем [Шойгу], и сам президент [России Владимир Путин] говорил о том, что Шойгу ему неоднократно более подробно об этом рассказывал. Но, конечно, подобные планы должны формулироваться очень комплексно, и, конечно, на это потребуется время», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с инициативой строительства в Сибири новых городов на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Он предложил возвести три-пять крупных городов в Сибири и перенести туда столицу.

По словам Сергея Шойгу, новые города можно возвести между Братском и Красноярском, а также в районе городов Канск и Лесосибирск Красноярского края. Он добавил, что города должны поспособствовать привлечению россиян из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Его идею поддержала куратор Сибирского федерального округа (СФО) Виктория Абрамченко. По ее словам, в качестве территорий для реализации планов рассматривается территория Южной Сибири, а также Ангаро-Енисейский макрорегион. Инициативу также оценил президент России Владимир Путин. Он заявил о необходимости подготовить предложение по развитию сибирских регионов.