Двенадцать человек умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки

В Новосибирской области за минувшие сутки от COVID-19 скончались двенадцать пациентов. Всего от заболевания в регионе умерли 3 085 человек.

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, 8 октября в Новосибирской области от коронавируса скончались двенадцать человек: семеро мужчин в возрасте от 61 до 81 года, а также пять женщин в возрасте от 70 до 84 лет.

За сутки заболевание выявили у 184 жителей региона (днем ранее — 190). В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 или подозрением на него госпитализированы 2 246 пациентов, в отделениях реанимации находятся 268 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 45 пациентам.

В Кузбассе, по данным на 8 октября, за сутки выявили 184 случая заражения коронавирусом, скончались пять человек. Медицинскую помощь получают 1 219 больных COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции находятся 10 046 человек.

В Алтайском крае последние сутки зарегистрировано 285 новых случаев COVID-19, от заболевания скончались 29 жителей региона. В инфекционных госпиталях с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 3 175 пациентов. Тяжело переносят заболевание 607 человек, 245 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, в связи с новым всплеском заболеваемости в Новосибирской области начали готовить медучреждения к перепрофилированию в инфекционные госпитали. В регионе не исключают введение обязательной вакцинации населения от коронавируса.