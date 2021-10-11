«Ростелеком» увеличит долю рынка за счет присоединения абонентов «Сибирской телекоммуникационной компании»

Как стало известно «Континенту Сибирь», приобретенная «Ростелекомом» компания «МегаКом-ИТ» увеличит свою базу за счет абонентов «Сибирской телекоммуникационной компании».

ООО «Сибирская телекоммуникационная компания» (СТК), согласно сайту организации, оказывает услуги по предоставлению каналов связи, услуги местной телефонной связи, услуги по передаче данных, телематические услуги связи. По данным Rusprofile, ее учредителями являются директор ООО «Рис-Тел» Александр Мохонько (56%), генеральный директор ООО «Новые Телекоммуникации» Александр Булатов (22%), генеральный директор ООО ГК «Новтел» Михаил Решетников (22%). Выручка ООО «СТК» за 2020 год по информации Rusprofile составила 15 275 000 рублей, убытки — 621 тыс рублей.

По данным одного из источников «Континента Сибирь» абонентам «СТК» рассылались письма о перезаключении договоров на «Мегаком-ИТ», что можно считать признаком проводимой интеграционной сделки.

Напомним, что в 2015-2018 годах «МегаКом-ИТ» присоединил к себе абонентов компаний «Стартелеком-Новосибирск», «Брайтком», «Инфосвязь». В большинстве случаев речь шла не о покупке юридических лиц указанных организаций, а о передаче «МегаКому-ИТ» их абонентской базы. Таким образом, по мнению участников рынка, об аналогичном сценарии сделки речь могла идти и в случае с «СТК».

«В настоящее время осуществляется миграция абонентской базы ООО «СТК» на инфраструктуру «МегаКом-ИТ» в связи с предполагаемым завершением деятельности компании «СТК» на телекоммуникационном рынке», – сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе новосибирского филиала «Ростелекома».

Напомним, что в состав «Ростелекома» «МегаКом-ИТ» вошел в 2019 году. Сумма сделки составила 393 млн рублей. В настоящее время «МегаКом-ИТ» продолжает работать под собственным юрлицом. Руководителем компании, по данным Rusprofile, является бывший коммерческий директор макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Валерий Беленький.

«Цели «МегаКома» и новосибирского филиала «Ростелекома» сегодня общие. Разумеется, находясь под управлением одной группы компаний, сами с собой мы не конкурируем. Мы стараемся использовать общие ресурсы совместно», – отмечал в интервью «КС» вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Николай Зенин.

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