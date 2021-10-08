Коттедж соучредителя новосибирского завода выставили на торги

В рамках банкротства соучредителя завода сибирского технологического машиностроение (ЗАО «ЗСТМ») Сергея Шаплова выставлен на торги принадлежащий ему коттедж в Бердске.

Сообщение арбитражного управляющего Ольги Ершовой о продаже недвижимости опубликовано на электронной площадке «Торги России». На продажу выставлено имущество должника — трехэтажное нежилое здание площадью 1082,4 кв.м., расположенное на территории санатория «Борвиха» в Бердске.

Отметим, должником, чья недвижимость выставлена на торги, является соучредитель и экс-гендиректор ЗАО «ЗСТМ» Сергей Шаплов. По данным Rusprofile, его доля в уставном капитале ЗАО составляет 0,12%. Другими соучредителями организации указаны Павел Суворов и Елена Букина.

Недвижимость была ранее выставлена на продажу на сайте «Авито» — кадастровый номер и фактический адрес, указанные в объявлениях, совпадают. На сайте «Авито» указано, что продается коттедж, хотя в описании к объявлению уточняется, что это нежилое здание. Находится недвижимость в санаторной зоне Новосибирской области в городе Бердск, на территории санатория «Борвиха». Земельный участок огорожен металлическим забором.

Отмечается, что на цокольном этаже коттеджа расположены кинотеатр, технические помещения, две комнаты под хранение вещей, прачечная, сушильная комнаты, бильярдная и санузел.

На первом этаже здания — гараж на четыре машины, гостиная комната с камином, кухонная зона. Кроме того, здесь обустроен кабинет, «выполненный из цельного сруба в виде домика», гостевая комната, санузел и бассейн с эксклюзивной отделкой. Отметим, для удобства в здании разместили лифт, на котором можно подняться с цокольного этажа на первый — в гараж.

На втором этаже коттеджа находятся три спальные комнаты и мини-библиотека. Уточняется, что каждая спальня выполнена в собственном стиле.

Начальная цена лота на электронной площадке «Торги России» составляет 56, 68 млн рублей. Отметим, недвижимость выставляли на площадку в июне текущего года за 62,9 млн рублей, однако торги не состоялись.

Напомним, Сергей Шаплов руководил ЗАО «ЗСТМ» и ООО «ЗСТМ «Эмур». Весной прошлого года прокуратура Новосибирской области передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении Шаплова. Ему предъявили обвинение по части 1 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

В начале сентября в рамках банкротства Сергея Шаплова были выставлены на торги принадлежащие ему акции предприятия и долги завода на сумму более 25 млн рублей.