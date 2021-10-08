Новосибирский центр культуры и отдыха «Победа» 13 октября, в день рождения «битломании», покажет малоизвестный документальный фильм о записи легендарного «Белого альбома» в Индии. Картина, в создании которой поучаствовал сам Дэвид Линч, по словам организаторов, включает уникальные архивные кадры и будет интересна всем поклонникам ливерпульской четверки.

В 1968 году в Индии группа The Beatles познакомилась со знаменитым гуру Махариши Махеш, основателем программы трансцендентальной медитации и всемирного Движения духовного возрождения. У группы было множество интересных встреч: с гуру, йогами, брахманами, музыкантами, местными жителями. Главные звезды мировой музыки жили тогда не в дорогих отелях, а в обычных домах, даже пещерах — на природе.

Важной частью обучения было уединение каждого «послушника». Все жили по отдельности, чтобы использовать каждый час времени, свободный от общения с учителем, на практику в медитации. Но не обошлось и без забавных историй о том, как Харрисон, Леннон и Маккартни иногда нарушали уединение и втайне от гуру встречались друг с другом.

Поездка в мировую столицу индуизма и йоги, город Ришикеш, помогла группе написать 48 песен. По счастливой случайности там же находился 23-летний Пол Солтцмэн, канадский продюсер и режиссер, который не упустил возможности подружиться с группой и впоследствии сделать кино.

Он тоже путешествовал по Индии в поисках Махариши. Благодаря своей целеустремленности Солтцмэн не просто попал в ашрам, но и провел там восемь незабываемых дней, за которые он смог познакомиться с The Beatles, провести с ними несколько полноценных интервью.

В своем фильме режиссер уделил отдельное внимание теме медитации, ее влиянию на человека на примере The Beatles и, конечно, самого Солтцмэна. В какой-то момент к созданию картины подключился Дэвид Линч, который выступил в роли исполнительного продюсера.

Может, благодаря его парадоксальному взгляду и умению создавать сновидческие фантазийные миры, фильм похож на путешествие сквозь сознание группы, сквозь духовное воплощение весьма далекой от объективных реалий Индии: такой романтизированной, какой она представляется, когда вспоминаешь образ Махариши.

Поездка в Индию и плодотворное погружение в духовность страны помогли «битлам» услышать мелодию страны, пропустить через призму своего сознания и подарить миру эту музыку в 48 песнях, многие из которых попали в знаменитый «Белый альбом».

Фильм будет показан на английском языке с русскими субтитрами. Закадровый текст читает Морган Фриман. В съемках также принял участие «битловский» историк Марк Льюисон, а среди других участников — Патти и Дженни Бойд. Фильм может быть интересен любителям Востока, но больше всего придется по вкусу поклонникам группы.