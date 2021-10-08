«Ситроникс» запустил производство собственных серверов на новосибирском заводе

Более 30 тысяч современнейших серверов отечественного производства будут ежегодно выпускать в Новосибирской области – новая производственная линия торжественно открылась 8 октября. В церемонии запуска линии принял участие заместитель Губернатора Сергей Сёмка.

Компания «Ситроникс», входящая в структуру АФК «Система», начала выпуск собственных серверов на новосибирском заводе «Лампирис». На заводе организована работа конструкторов и весь процесс разработки, что позволило эффективно и оперативно реализовывать задачу запуска производства.

«В Новосибирской области сформирован крупнейший IT-кластер на базе известных научных школ Академгородка, высока концентрация высокопрофессиональных специалистов, – отметил Сергей Сёмка. – Поэтому запуск нового высокотехнологичного производства серверов Sitronics в регионе – это новые рабочие места для выпускников инженерно-технических вузов кластера и увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет».

Собственные серверы под брендом Sitronics компания начала разрабатывать в январе 2021 года. Тогда представители «Ситроникса» сообщили о том, что намерены инвестировать порядка 200 млн рублей в разработку и производство российских серверов на базе процессоров Intel. В перспективе линейка будет дополнена и сборками на отечественных платформах. Такие разработки уже ведутся: на первом этапе «Ситроникс» планирует запуск производства серверов на базе восьмиядерных «Эльбрус-8С1».

В качестве производственной площадки был выбран новосибирский завод «Лампирис». Мощности и оборудование завода позволяют осуществлять весь цикл работ от изготовления печатных плат до сборки готовых корпусов. Площадь и оснащенность предприятия позволят выпускать более 30 тысяч серверов в год.

В рамках реализации национальных целей развития России – в контексте цифровой трансформации – в Новосибирской области ведется масштабная работа по импортозамещению и производству высокотехнологичной продукции. В том числе – производству серверного оборудования. Это работа находится на особом контроле регионального Правительства. Данная задача также соотносится с национальной программой «Цифровая экономика РФ».

«Общий объем наших инвестиций, связанных с разработками, приобретением лицензионных прав, конструкторской документации и капитальными затратами, составил 500 млн рублей, – прокомментировал президент Sitronics Group Николай Пожидаев. – Мы уверены, что на рынке по достоинству оценят новый отечественный продукт, который будет содействовать реализации проектов цифровой трансформации страны»

Для выпуска первой линейки серверов была выбрана х86 архитектура. Вычислительные серверные решения на этой базе процессоров являются наиболее распространенным на всех мировых рынках. Благодаря высокой производительности и масштабируемости эти серверы обеспечивают рост эффективности использования пространства в центрах обработки данных и способствует снижению общих расходов.

На новосибирском заводе будут производиться стоечные серверы модели 1U Sitronics SRH1221. Серверы планируется поставлять российским операторам связи и учреждениям госсектора. Они подходят для таких задач, как виртуализация и облачные вычисления, аналитика больших данных и высокопроизводительные вычисления.

На сегодняшний день выпущена опытная партия из 50 серверов, которые уже переданы для тестирования партнерам компании.