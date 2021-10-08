Полиция задержала трех человек при продаже автомата Калашникова под Новосибирском

Сотрудники полиции задержали трех человек при продаже автомата Калашникова под Новосибирском, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области на территории гаражно-строительного кооператива в Новосибирском районе региона задержали трех человек при продаже автомата Калашникова. Уточняется, что спецоперацию провели совместно с региональным УФСБ России при силовой поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Мужчины в возрасте 37 и 59 лет выступили продавцами оружия, купить запрещенный товар планировал 41-летний жителей Первомайского района Новосибирска.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили гараж одного из продавцов. Помещение было оборудовано под мастерскую, где фигуранты занимались изготовлением огнестрельного оружия.

«При проведении обысковых мероприятий правоохранителями обнаружено и изъято 17 единиц оружия, предположительно, времен Второй мировой войны, 14 элементов для изготовления обрезов, 850 боеприпасов различного калибра и их составляющие, а также 3 емкости с взрывчатым веществом», — сказано в сообщении.

Правоохранители направили изъятый арсенал на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД России, по результатам которого было установлено, что часть оружия является боевым.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и п. «а» части. 3 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Уточняется, что в отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения. Продавцам оружия предъявлено обвинение в совершении противозаконных деяний.

Напомним, накануне сотрудники УФСБ России по Новосибирской области пресекли канал поставки крупных партий наркотиков в Новосибирске.