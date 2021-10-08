Что происходит с ценами на курицу в магазинах Сибири?

В торговых сетях Новосибирска продолжается рост цен на куриное мясо. Увеличение стоимости продукта фиксируют как участники рынка, так и обыватели. Эксперты сообщают о росте цен птицеводческой продукции с начала лета на 60% и выше.

В конце июля «Континент Сибирь» уже сообщал о росте цен на куриное мясо в торговых точках регионов СФО. Причинами изменений на потребительском рынке стали, в частности, приостановка работы «Коченевской птицефабрики» из-за экономических трудностей, пожар на «Алтайском бройлере» и, как сообщал изданию один из экспертов, возможная нехватка собственных мощностей у «Октябрьской птицефабрики». В частности на птицефабрике «Ново-Барышевская» (входит в группу компаний «Птицефабрика «Октябрьская»») в 4 квартале 2020 года проходила плановая реконструкция птичников, о чем «Континенту Сибирь» сообщили в минсельхозе Новосибирской области. Упомянутые факторы привели к снижению поголовья птицы и, как следствие, увеличению стоимости продукции.

Отметим, что в середине сентября, по данным «Ведомостей», торговые сети уведомили Минпромторг РФ о планах поставщиков повысить цены на куриное мясо и яйца. Сообщается, что в рассматриваемом периоде оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах в европейской части России установила годовой рекорд в 250–260 руб. за кг, а цена тушки бройлера достигла 140–150 руб. за кг.





В беседе с корреспондентом издания эксперт, знакомый с ситуацией на новосибирском рынке, на условиях анонимности сообщил, что в июне закупочная цена тушки цыпленка бройлера составляла 110 рублей, а в октябре достигла 175-180 рублей (+63%). Куриное филе в июне обходилось в 140 рублей, в октябре стоило 290 рублей (+107%). При этом закупочная цена филе индейки летом с учетом транспортировки составляла 250 рублей, на сегодня — 300 рублей (+20%).

Рост стоимости подтверждают и данные «Новосибирскстата». По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области о средних розничных ценах на отдельные потребительские товары в регионе, в январе 2021 года стоимость килограмма тушки курицы составила 149,4 руб., а в сентябре 2021 года ее цена достигла 177,8 рублей (+19%).

В июле, когда стало известно о пожаре на «Алтайском бройлере», цена на тушку курицы составила 165,4 руб., однако уже тогда жители Новосибирска сообщали, что стоимость куриного мяса на новосибирских прилавках отличается от статданных. В октябре ситуация на рынке не поменялась — и специалисты, и потребители продолжают констатировать рост цен на популярный вид продукции.

Так, если в конце июля «Континент Сибирь» сообщал об увеличении стоимости мяса птицы в торговых сетях со 130 до 219 рублей, то уже в октябре купить соответствующую продукцию в магазинах предлагают за 260 рублей и выше. Так, средняя цена килограмма охлажденного филе цыпленка бройлера в ряде магазинов города ( «Мария-Ра», «Лента», SPAR, «Ашан») достигла 306 рублей и выше, грудки — 265 рублей. В июле голень цыпленка бройлера можно было приобрести за 199 рублей, однако уже в октябре продукт предлагают за 262 рубля. Отметим, в магазинах «Ярче!» стоимость филе курицы по акции составила 299 рублей.

По данным эксперта, опрошенного «Континентом Сибирь», закупочная цена филе птицы бройлера уже достигла 300 рублей.

«До кризиса товар закупали по 190 рублей по стране. Филе птицы цыпленка бройлера и филе индейки тушки, сравнявшись в цене, перешагнули психологически важный рубеж в 300 рублей. Закончились ограничения на рост цен производителей, сократились объемы продукции. Мы видим, что на торгах, которые проходят, практически не выставляют филе», — отметил на условиях анонимности собеседник «Континента Сибирь».

Он добавил, что торговые сети имеют возможность зафиксировать закупочную цену товаров на срок от одного до трех месяцев по договору поставки. Также по договору производитель может поднять стоимость продукции, но на ограниченный процент — не более 10% за один раз.

«Пока это сработало, но уже сейчас цены скакнули, и фабрики не стали полностью подтверждать большие объемы поставки, оставляя свободный объем для более гибкой работы с переработчиками и оптовыми компаниями», — уточнил эксперт.

Он добавил, что специалисты объясняют сложившуюся ситуацию на рынке ростом стоимости на сопутствующие товары производства: зерно, добавки к кормам, прививки животных. Второй причиной стало то, что на текущий момент птица не вырастает до нужного для продажи веса, из-за чего она используется для изготовления фарша, куриного разруба.

По словам эксперта, ситуация также может ухудшиться из-за возможного закрытия «Новоеловской птицефабрики» в Алтайском крае, объем выпускаемой продукции которой сопоставим с объемом «Коченевской птицефабрики». Отметим, о закрытии предприятия также сообщали в социальных сетях в конце июля. «Континент Сибирь» направил запрос руководству птицефабрики с целью подтвердить информацию, однако на момент публикации материала ответ не был получен.

В конце сентября Минсельхоз РФ сообщил о том, что достиг договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года и заявил о намерении подготовить обращение в Минпромторг РФ с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства этой продукции.

«Континент Сибирь» также обратился в торговые сети, представленные в регионе, чтобы узнать, фиксируют ли участники рынка дефицит товара и увеличение его стоимости. Если в «Ленте» изданию сообщили, что не испытывают трудностей с поставками мяса птицы в магазины и не фиксируют роста цен на эту продукцию в регионе, то в METRO подтвердили дефицит куриного мяса на рынке.

«Особенно это касается филе и тушки. В Сибири ситуация осложняется тем, что одна из площадок «Черкизово» (птицефабрика «Алтайский бройлер» — — «Континент Сибирь») пострадала из-за пожара, а локальные производители не справляются с потребностями региона», — сообщили в пресс-службе METRO.

В «Магните» «Континенту Сибирь» ответили, что после пожара на «Алтайском бройлере» компания предприняла все меры по замещению необходимого объема продукции другими производителями Сибири, а также меры для обеспечения покупателей региона социально значимой продукцией ежедневного спроса, чтобы не допустить ее сокращения на полках.

По словам директора розничной сети томской ГК «Лама» (управляет в Новосибирской области магазинами под брендами SPAR, «Хороший Выбор», «Первоцен») Владимира Емельяненко, на увеличение стоимости мяса курицы повлияло два фактора. Первый — рост себестоимости за счет увеличения цены на зерно, второе — пожар на «Алтайском бройлере» с последующим дефицитом товара.

«В Сибири шесть крупных комплексов, шесть глобальных игроков по производству курицы. Понятно, что выпадение одного из основных игроков формирует локальный дефицит на рынке», — отметил «Континенту Сибирь» директор розничной сети «Ламы».

По его словам, локальные дефициты были компенсированы за счет перераспределения объема с оптовых производителей. Также, в магазины был завезен дополнительный товар со средней полосы России.

«Буквально сегодня я разговаривал с одним из производителей, и та цена, которую он назвал, честно говоря, у меня вызвала определенный шок. Это огромнейшее повышение, и нужно думать, что с этим делать», — отметил Владимир Емельяненко, сообщив, что не может назвать рассматриваемую цифру, поскольку это закрытая информация.

Он уточнил, что повышение стоимости на мясо птицы специалисты фиксировали до пожара на «Алтайском бройлере», однако сложившаяся ситуация также ухудшила положение на рынке.

«Курица и филе торгуется практически в «минус». Вопрос в глубине этого «минуса». Мы закупаем дороже, чем продаем. Это фактор конкуренции между сетями и позиция, связанная с народными социальными потребительскими товарами. Мы вынуждены компенсировать рост цен за счет собственной маржи и в целом соревноваться по уровню цен. Если бы рынок был свободен — уверяю, была бы очень неприятная ситуация», — сказал Владимир Емельяненко.

Он добавил, что в ГК «Лама» ждут восстановления «Алтайского бройлера», что должно «существенно изменить расход сил». В ГК «Черкизово» сообщали, что предприятие планируется запустить в октябре.

«В настоящее время производственная мощность «Алтайского бройлера» составляет более 70 тысяч тонн продукции (в живом весе) в год. Ожидается, что к середине 2023 года объемы производства вырастут до 116 тысяч тонн. Для реализации этих целей группа в плановом режиме продолжает строить площадки выращивания бройлеров в Зональном районе Алтайского края», — отметили в пресс-службе компании. В случае, если предприятие действительно возобновит работу, то это облегчит ситуацию, сложившуюся на рынке.

Справка. По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области в регионе фиксируется снижение поголовья птицы бройлерного направления на 10% в сравнении с показателями прошлого года. Как говорится в ответе «Континенту Сибирь» за подписью главы регионального минсельхоза Евгения Лещенко, за восемь месяцев 2021 года в сельскохозяйственных организациях по региону производство мяса птицы упало на 18% относительно уровня соответствующего периода 2020 года. Невзирая на это, в министерстве отметили, что к завершению 2021 года в регионе ожидается увеличение поголовья птицы и показателей производства мяса. «Несмотря на некоторое снижение поголовья птицы, связанное с приостановкой деятельности «Коченевской птицефабрики», к концу 2021 года, за счет увеличения объемов производства продукции другими птицефабриками, ожидается выравнивание и даже превышение показателей производства яйца и мяса птицы над аналогичными значениями 2020 года. Таким образом, этот сектор экономики продолжает развиваться и с профицитом обеспечивает потребности регионального рынка в птицеводческой продукции», — уточнили «Континенту Сибирь» в министерстве.