В Новосибирске работает Центр управления соревнованиями чемпионата «Навыки мудрых»

В Новосибирской области работает Центр управления соревнованиями IV Национального чемпионата «Навыки мудрых», сообщает пресс-служба правительства региона.

Из Новосибирской области эксперты финала IV Национального чемпионата по стандартам WorldSkills для специалистов в возрасте 50 лет и старше «Навыки мудрых» в режиме реального времени контролируют проведение соревнований в 63 субъектах РФ по 28 компетенциям.

Новосибирская область второй раз становится площадкой для проведения финала Национального чемпионата «Навыки мудрых». В текущем году мероприятие состоится в Новосибирске с 6 по 8 октября. Основная цель чемпионата — показать конкурентоспособность и профессиональное долголетие людей возраста 50 и старше, а также напомнить работодателям о плюсах профессионального развития зрелых специалистов.

Как прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, проведение финала четвёртого Национального чемпионата «Навыки Мудрых» — это почётная и ответственная задача для нашего региона, чемпионат позволяет презентовать лучшие практики по работе с населением предпенсионного возраста и 50+, сделать их доступными для каждого, кто готов пройти профессиональную переподготовку. С каждым годом увеличивается количество участников, которые демонстрируют не только свои навыки по десяткам компетенций, но и желание делиться опытом, стремление к постоянному обучению.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) Роберт Уразов 7 октября приняли участие в обходе площадки Центра управления соревнованиями (ЦУС).

«Любая карьера — это личностный рост, если студент прошел чемпионат «Навыки мудрых», он приложил массу усилий. Это не только возможность повышения профессиональных компетенций, но еще и огромный воспитательный потенциал. После того, как дети начали активно участвовать в WorldSkills, многие ребята стали не только активно осознанно поступать в колледжи, но и чаще выбирать педагогическую профессию, исходя из того, что это их научило быть мотивированными в своем деле. То же самое касается и людей 50+. Так что WorldSkills — это хороший ключ к будущему», — отметил Сергей Федорчук.

В ходе осмотра ЦУС Роберт Уразов подчеркнул, что WorldSkills — эффективный инструмент повышения уровня занятости молодежи, которым могут воспользоваться и люди старшего возраста.

«Всего несколько лет назад считалось, что чемпионаты профессионального мастерства актуальны только для молодых специалистов. Нам удалось сломать этот стереотип, и мы убедились, что «Навыки мудрых» востребованы в стране», — сказал Уразов.

По данным пресс-службы правительства региона, Центр управления соревнованиями (ЦУС) в рамках IV Национального чемпионата «Навыки мудрых» организован в Новосибирской области на базе на базе дворца спорта НГТУ.

Соглашение о создании ЦУС чемпионата, организации соревновательной части, разработке деловой программы, инфраструктурному обеспечению мероприятия и других вопросах подготовки к проведению чемпионата было подписано 29 июля 2021 года правительством Новосибирской области и АНО «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)» в ходе заседания совместной рабочей группы по подготовке и проведению финала IV Национального чемпионата «Навыки мудрых».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что новосибирские молодые специалисты заняли призовые места в IX Национальном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»-2021.