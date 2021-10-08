Директора новосибирской компании осудят за мошенничество с госконтрактами

Суд рассмотрит уголовное дело директора ООО «Стройтехсервис», который обвиняется в мошенничестве при выполнении госконтракта на площадке нового ЛДС в Новосибирске, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Стройтехсервис». Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следователей, в 2018 руководитель компании заключил госконтракт на валку деревьев и расчистку территории под строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске.

«Выполняя условия контракта, обвиняемый представил в государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» фиктивные документы о якобы выполненных работах и использованных материалах при строительстве временной дороги для проезда спецтехники к объекту», — сказано в сообщении.

Уточняется, что впоследствии на расчетный счет организации перечислили бюджетные средства в размере 2,3 млн рублей, которыми директор распорядился «по усмотрению».

Прокуратура направит уголовное дело в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Отметим, в 2018 году компания победила в электронном аукционе на выполнение работ по сносу зеленых насаждений на площадке нового ЛДС в Новосибирске. Начальная цена составила более 7,1 млн рублей, однако компания предложила 4,8 млн рублей за выполнение работ.

Подрядчик заключил контракт на валку деревьев, корчевку пней, кустарников с последующим сбором древесных остатков. Компания также должна была провести временную дорогу к объекту.

По данным Rusprofile, ООО «Стройтехсервис» зарегистрировано в 2011 году, директором и учредителем является Сафарали Гудрат Оглы Сафаралиев (100% доли организации). Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Организация становилась победителем торгов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Новосибирской области, занималась работами по благоустройству территорий и другим. Выручка компании в 2020 году составила 33 млн рублей, в 2019 году — 45 млн рублей.

Напомним, многофункциональная ледовая арена возводится в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в регионе в конце 2022-начале 2023 года. Уже сейчас на стройплощадке объекта приступили к возведению билетных касс.