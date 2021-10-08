Незабываемые шоу, представляющие джазовую культуру в современном пространстве, концерты для самых искушенных слушателей и тех, кто только знакомится с джазом, подарят именитые музыканты из Франции, США, Норвегии, Финляндии, Азербайджана и России – с 13 по 22 октября Новосибирская филармония представит слушателям Международный джазовый фестиваль SibJazzFest-2021.

Справка. Впервые фестиваль SibJazzFest Новосибирская филармония проводила в 2009 году (тогда – под именем Jazz in Jeans). С 2010 года фестиваль обрел статус постоянного, и с 2012 проходит раз в два года, представляя в Новосибирске мировых джазовых звезд.

«SibJazzFest стоит особняком в ряду других больших фестивальных событий Новосибирска. Это фестиваль с давними традициями, богатой историей и своей публикой, и раз в два года Новосибирская филармония старается удивлять нас новыми джазовыми программами, – отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов. – Значимость фестиваля огромна и для вовлечения молодого поколения слушателей в джазовую культуру, поэтому все концертные программы доступны для зрительской аудитории от 14 до 22 лет в рамках программы «Пушкинская карта».

Афиша фестиваля действительно многогранна и удивительна, и слушатель сможет почувствовать это уже с первого фестивального концерта. Так, откроют SibJazzFest лауреат премии Грэмми за лучший альбом года-2014 французский джазовый пианист Седрик Онрю вместе со своим джазовым трио, Егором Балабановым (труба) и молодым талантливым саксофонистом Армиром Ли из США. В Сибирь эта команда приедет впервые, встраивая выступление в свой график концертов на лучших сценах Азии и Европы.

Но, важно сказать, что джаз начнётся еще до официального открытия фестиваля: 12 октября основатель и учредитель VR Jazz Agency, директор международного фестиваля VR Jazz Fest Виктор Радзиевский представит для публики новый проект фестиваля – образовательную программу «Джазовая кухня», где расскажет о стратегии развития артиста в современной музыкальной индустрии. А 13 октября, за час два часа концерта, шоумен поговорит с публикой о философии и культуре джаза.

Другой важный проект, который SibJazzFest подарит новосибирцам, будет ориентирован на юных ценителей музыки: будущие джаз-меломаны встретятся с потрясающими музыкантами – Тришей Бутте, представляющей историческую джазовую семью Нью-Орлеанского джаза, и Женей Гимером, музыкантом с энциклопедическими познаниями в джазовой музыке. Звезды не просто дадут концерт для детей, но и пообщаются об истории и восприятия джаза с юными слушателями.

В программу фестиваля вошла и яркая программа российского трубача, ведущего телеканала «Россия-Культура», продюсера Вадима Эйленкрига и его бэнда «Eilenkrig Crew», который представит публике новый альбом авторской музыки «Newborn», выпущенный в 2020-м. Не оставил без внимания SibJazzFest и «экзотику» – настоящим открытием фестиваля станет джаз-мугам Риада Маммадова в программе «Город ветров». Уже 16 октября Риад Маммадов – молодой пианист-виртуоз, свободно ориентирующийся и в классике, и в джазе, подарит слушателям новую саунд-концепцию, которая стала ключом к пониманию Востока через призму Западной традиции.

Дополнит новую джазовую стилистику фестиваля аудиовизуальный спектакль Алекса Ростоцкого: музыка и видео-арт, создаваемый в реальном времени, призваны окутать новосибирцев уникальным зрелищем.

«Организация фестиваля в этом году по понятным причинам давалась не просто, особенно в вопросах, касающихся приезда иностранных музыкантов, – рассказал директор Новосибирской государственной филармонии Александр Бочарников. – Мы планировали, что в каждом концерте будут принимать участие иностранные гости, но в силу ряда обстоятельств это не получилось. Но наш фестиваль будет сильным с профессиональной точки зрения, и мы представим новосибирцам тех звёзд джаза, которые нечасто приезжают в Новосибирск, но тем ценнее встреча с ними для нашей публики».

Завершится SibJazzFest выступлением знаменитого джазового оркестра имени Олега Лундстрема, и вместе с коллективом, гордо именующимся старейшим в мире и непрерывно существующим биг-бэндом, выступит джазовая певица Фантине.