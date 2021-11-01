Как стало известно «Континенту Сибирь», группа компаний «ББР-Авто», официально представляющая в Красноярском крае Bentley, Porsche, Jaguar, Land Rover, Volvo, находится в стадии продажи нижегородскому холдингу «АГАТ». Ранее о покупке сибирского авторитейлера объявил краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО», однако намеченная сделка сорвалась.

О том, что покупателем «ББР-Авто» станет крупный региональный холдинг «АГАТ», свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ. Согласно ее данным, учредителями двух юрлиц группы «ББР-Авто» (по брендам Bentley; Jaguar, Land Rover) стали владельцы ООО «АГАТ АВТО» Алексей Мамочкин (73,5%), Алексей Маковей (17%) и Галина Бородина (9,5%).

Получить комментарии от ГК «АГАТ» и ГК «ББР-Авто» на момент публикации не удалось. Однако факт сделки между «ББР-Авто» и ГК«АГАТ» «Континенту Сибирь» подтвердила PR-менеджер «Ягуар Ленд Ровер Россия» Наталья Трынько. В российском представительстве Bentley обещали ответить на запрос по поводу сделки, однако на момент написания материала комментарии не предоставили. Что касается дилеров Porsche и Volvo, то их собственником, по данным ЕГРЮЛ, пока остается «ББР-Банк», но это является временным. ««Порше Руссланд» осведомлено о намерениях ГК «АГАТ» стать новым собственником дилера Porsche в Красноярске», — подтвердила «Континенту Сибирь» PR-директор российского представительства Porsche Оксана Хартонюк. По данным источников «Континента Сибирь» сделка может быть полностью завершена до конца 2021 года.

Напомним, что ГК «ББР-Авто» была образована в середине 2018 года после ухода с рынка группы компаний «Крепость» Александра Кангуна. На сегодня организации группы «ББР-Авто» (ООО «Кристалл», ООО «Сапфир», ООО «Янтарь», ООО «Алмаз») являются официальными дилерами Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo в Красноярском крае. По марке Bentley «ББР-Авто» является единственным официальным дилером за Уралом, по марке Volvo — одним из двух дилеров во всем Сибирском федеральном округе, по Porsche – одним из трех дилеров в СФО. Наиболее конкурентная ситуация наблюдается по Jaguar и Land Rover – по этим маркам у покупателей автомобилей указанных марок есть альтернативный вариант в самом Красноярске – «Арсенал Груп» .

Ранее Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo находились в портфеле ГК «Крепость», одним из кредиторов которой до ее ухода с рынка и был Балтийский банк развития (ББР-Банк). С учетом сложной ситуации, сложившейся с «Крепостью» в 2018 году, банку перешел бизнес по указанным брендам .

17 августа 2021 года о покупке «ББР-Авто» публично заявил краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» . Соответствующий релиз разослала пресс-служба компании. Закрыть сделку планировалось в сентябре 2021 года.

По данным источников издания по факту сделка сорвалась, так как стороны на тот момент не договорились о ее условиях: публичное анонсирование было преждевременным.

Группа компаний «АГАТ» основана в Нижнем Новгороде и начинала свою деятельность в качестве официального дилера ГАЗа. На сегодня в портфеле брендов ГК «АГАТ» – LADA, KIA, Hyundai, Lexus, Toyota, Skoda, Haval, Great Wall. Таким образом, в отличие от «КЛЮЧАВТО», у которой в портфеле есть и премиум-, и люкс-бренды, «АГАТ» специализируется на массовых марках. По данным сайта группы компаний, у нее 34 дилерских центра в 13 городах России, самым восточным из которых является Сыктывкар. По оценкам «АвтоБизнесРевю», в 2020 году выручка холдинга составила 49 миллиардов рублей (-4%).

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