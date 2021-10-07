В Новосибирске  сотрудники ФСБ пресекли канал поставки крупных партий наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области пресекли канал поставки крупных партий наркотиков в Новосибирске, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с УФСБ России по Алтайскому краю пресекли противоправную деятельность жителя Новосибирска, причастного к организации межрегионального канала поставки наркотиков на территории региона Сибири.

«Наркодилер задержан с поличным в Колыванском районе Новосибирской области при изъятии им из лесного схрона наркотических средств в виде 9 кг гашиша и 100 г. кокаина. Полученные наркотики он планировал сбыть на территории Новосибирска», — сказано в сообщении.

Отмечается, что, на основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ в отношении новосибирца возбудили уголовное дело по части 3 ст. 30 УК РФ и части 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, по итогам прошлого года в Новосибирской области из незаконного оборота было изъято 262,2 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 130,9 кг синтетических наркотиков, 112,9 кг марихуаны, 11,3 кг героина и 30 кг сильнодействующих веществ. Сообщалось, что в 2020 году в регионе выросло общее количество совершенных преступлений, при этом в 2021 году специалисты отмечают снижение числа противоправных деяний в области.