Росбанк объявил об отмене комиссии за пользование карточными продуктами

Федор Туров
 
Миниатюра для: Росбанк объявил об отмене комиссии за пользование карточными продуктами

С 1 октября Росбанк объявил о том, что клиенты, оформляющие карты в пакете банковских услуг«Классический» до конца текущего года, получат бесплатное обслуживание на весь срок действия пакета.

«С 1 октября банк не просто не будет начислять клиентам комиссию за пользование картой, но наоборот – в течение трех месяцев будет выплачивать своим клиентам  вознаграждение за проводимые транзакции, помимо бонусов по программе лояльности», – прокомментировал директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Евгений Рузавин. Клиенты, совершившие по карте покупки на сумму от 15 тысяч рублей в течение трех месяцев после оформления карты, получат от Росбанка 99 рублей за каждый месяц выполненных условий.

С 1 июня 2021 года, согласно обновленным условиям по карте #МожноВСЁ, по выбранным категориям начисляется кешбэк 3% вне зависимости от общей суммы покупок в течение всего месяца. На товары остальных категорий также начисляется кешбэк 1%. Максимальный размер кешбэка для всех держателей составляет 10 000 рублей в месяц (вместо ранее действовавших 5 000 рублей).

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