Сорвалась сделка по продаже сибирского автодилера люкс-брендов федеральному холдингу «КЛЮЧАВТО»

Как стало известно «Континенту Сибирь», ранее объявленная сделка о продаже красноярской группы компаний «ББР-Авто» краснодарскому холдингу «КЛЮЧАВТО» не состоится. Стороны не пришли к соглашению об условиях сделки. На сегодня «ББР-Авто» является официальным дилером Bentley, Porsche, Jaguar, Land Rover, Volvo в Красноярском крае.

Напомним, что ГК «ББР-Авто» была образована в середине 2018 года после ухода с рынка группы компаний «Крепость» Александра Кангуна. На сегодня организации группы «ББР-Авто» (ООО «Кристалл», ООО «Сапфир», ООО «Янтарь», ООО «Алмаз») являются официальными дилерами Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo в Красноярском крае. По марке Bentley «ББР-Авто» является единственным официальным дилером за Уралом, по марке Volvo — одним из двух дилеров во всем Сибирском федеральном округе, по Porsche – одним из трех дилеров в СФО. Наиболее конкурентная ситуация наблюдается по Jaguar и Land Rover – по этим маркам у покупателей автомобилей указанных марок есть альтернативный вариант в самом Красноярске – «Арсенал Груп» .

Ранее Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo находились в портфеле ГК «Крепость», одним из кредиторов которой до ее ухода с рынка и был Балтийский банк развития (ББР-Банк). С учетом сложной ситуации, сложившейся с «Крепостью» в 2018 году, банку перешел бизнес по указанным брендам .

В 2018 году «КЛЮЧАВТО» вела переговоры с самой «Крепостью», рассчитывая благодаря M&A-сделке выкупить также дилерские центры Toyota и Lexus, став единственным официальным дилером этих марок в Красноярске. Однако в итоге сделка не была одобрена российским дистрибьютором Toyota, а в тендере победил красноярский « Медведь Холдинг ». Впоследствии «КЛЮЧАВТО» участвовала и в других тендерах по Красноярску, в частности по KIA, однако в этом конкурсе на тот момент не одержала победу .

Еще одну попытку захода в Красноярск группа компаний предприняла летом текущего года. 17 августа «КЛЮЧАВТО» п ублично объявила о планах по покупке «ББР-Авто». Соответствующий релиз разослала пресс-служба компании. «Портфель «КЛЮЧАВТО» пополнится четырьмя официальными дилерскими центрами Premium и Luxury брендов: два уже известных холдингу с 2013 года, бренда (Bentley и Jaguar Land Rover) и два новых дилерства в портфеле (Porsche и Volvo). Также к «КЛЮЧАВТО» присоединятся сервисные центры по обслуживанию постгарантийных автомобилей», – отмечали в пресс-службе холдинга. Закрыть сделку планировалось в сентябре 2021 года.

По данным источников издания по факту сделка сорвалась, так как стороны не договорились о ее условиях. Таким образом, публичное анонсирование сделки со стороны «КЛЮЧАВТО» было преждевременным. Примечательно, что сотрудники «ББР-Авто» на тот момент узнали о намерениях краснодарского холдинга из публикаций в СМИ.

Стоит отметить, что в 2021 году ГК «КЛЮЧАВТО» купила омскую ГК «Евразия Моторс», одного из крупнейших дилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия. Благодаря этой сделке «КЛЮЧАВТО» автоматически вошла в тройку самых крупных авторитейлеров Сибири . В портфеле группы компаний в СФО на сегодня такие бренды, как Chery, Changan, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Datsun, Renault, Volkswagen, Skoda, Mercedes—Benz. Кроме Омска «КЛЮЧАВТО» также представлена в Новосибирске, но пока только в сегменте авто с пробегом.

Сделку с «Евразией Моторс» холдинг публично подтвердил уже после завершения всех подготовительных этапов. Первоначальная информация появилась в СМИ от участников рынка благодаря тому, что прежнее руководство группы компаний объявило о сделке сотрудникам.

В «КЛЮЧАВТО» отметили «Континенту Сибирь», что на текущем этапе пока не комментируют срыв сделки с «ББР-Авто».

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