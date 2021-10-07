Министр ЖКХ Новосибирской области обсудит задолженность куйбышевского «Горводоканала» с директором предприятия

Директор куйбышевского МУП «Горводоканал» Вячеслав Зиновьев попросил министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова о поддержке предприятия, оказавшегося в сложной экономической ситуации, на комиссии Заксобрания региона по экологии. Областные депутаты заявили, что повышать тарифы для этого они не будут.

Встреча министра с директором муниципального предприятия состоялась на заседании комиссии по экологии Законодательного собрания Новосибирской области 7 октября.

Как передаёт с заседания журналист «Континента Сибирь», Вячеслав Зиновьев попросил главу ведомства принять срочные меры, чтобы спасти предприятие от банкротства. Он рассказал, что МУП накапливает долги с 2019 года, причиной чему стал низкий тариф на водоснабжение, который, по словам руководителя, примерно на десять рублей ниже себестоимости каждого кубометра воды.

На это Денис Архипов сообщил, что за три года предприятие могло бы воспользоваться инструментами преодоления утверждённой величины тарифа, обратившись в суд или антимонопольную службу. При этом он прямо с заседания ушёл с Зиновьем обсуждать сложившуюся в организации ситуацию.

Председатель комиссии Владимир Лаптев заявил, что принимать законодательное решение о повышении тарифа депутаты не станут – это ударит по карману жителей, однако они подготовят обращение на имя губернатора с просьбой компенсировать предприятию недостающие средства.

«Континент Сибирь» следит за развитием ситуации.

Напомним, в августе губернатор Новосибирской области поручил наладить водоснабжение в районах региона.