Возле строящегося ЛДС в Новосибирске начали возводить билетные кассы

На стройплощадке ледового дворца на левом берегу Оби в Новосибирске приступили к возведению билетных касс. Новый этап работ начат в соответствии с графиком, сообщили в правительстве региона.

Строители приступили к новому фронту работ в рамках возведения новой ледовой арены в Новосибирске в соответствии с утверждённым графиком – монтажу ферм здания, где будут располагаться билетные кассы. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства 7 октября.

Согласно проекту, это будет отдельное здание площадью 2,3 тысячи кв.м, в котором будет организована продажа билетов, а также установлено современное оборудование для досмотра посетителей. Сейчас монтируется металлокаркас здания, в ближайшее время начнутся работы по устройству ограждающих конструкций.

«Сегодня строительство ледового дворца ведется строго по скорректированному в августе графику. Каждое направление находится на ежедневном контроле. Работы ведутся по нескольким фронтам: монтируются металлоконструкции, устраивается профлист на кровле основной арены, на кровлях малых арен профлист уже уложен, начали поставлять алюминиевую ленту для устройства фальцевой кровли. Кроме того, заливаются монолитные гребенки и лестницы, обустраиваются полы и ледовый корт, сейчас ведется активная поставка стеклопакетов, которые сначала будут устанавливаться на малых аренах, затем – на основной. Нам удаётся запускать параллельно работы и по другим направлениям, как и запланировано в «догоночном» графике. Разработана дорожная карта по поэтапному запуску тепла на объект. Все эти мероприятия составлены с учетом ввода ЛДС в намеченные сроки – осенью 2022 года», – отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Министр также сообщил, что сейчас на объекте работает более 500 человек.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Напомним, на днях на строящейся ледовой арене начали обустраивать основание ледового корта.