Дело о взятках возбуждено в отношении руководства межрегионального управления Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве

Уголовное дело возбуждено в отношении руководства межрегионального территориального управления Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве, а также предполагаемых подельников чиновников. Они подозреваются в даче и получении взяток.

Следственное управление СУР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело в отношении руководителя межрегионального территориального управления Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве, а также заместителя главы и начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества ведомства.

Кроме того, фигурантами по уголовному делу проходят арбитражный управляющий, руководитель ООО «Акцепт» и индивидуальный предприниматель, сообщили в следственном комитете 6 октября.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершённая группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершённая в крупном размере)», — говорится в сообщении СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, в период с октября 2020 года по август 2021 года глава управления вместе со своими подчинёнными получил от директора ООО «Акцепт» 1,2 млн руб. за обеспечение победы компании в запросе котировок, а также заключение госконтрактов на право реализации арестованного имущества. Руководитель общества при этом действовал в сговоре с арбитражным управляющим.

Помимо этого, как полагает следствие, руководство управления Росимущества получило 400 тыс. руб. за аналогичную услугу от индивидуального предпринимателя.

Руководитель ведомства и начальник отдела задержаны, решается вопрос о мере пресечения.

Как следует из информации на сайте управления Росимущества по Красноярскому краю, Хакасии и Туве, главой ведомства является Владимир Абрамов.

Напомним, в октябре был вынесен приговор за взятку начальнику комитета мэрии Новосибирска.