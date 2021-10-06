Власти Новосибирской области задумываются о введении QR-кодов

В Новосибирской области могут ввести систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Такая мера может быть принята в случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

О возможности введения системы QR-кодов сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова во время онлайн-трансляции 6 октября.

Как отметила Самойлова, такая мера может быть введена при росте заболеваемости с одновременным снижением темпов вакцинации.

«Максимально должны быть приняты меры, которые позволят сохранить отрасль», — сказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора.

Специалист также отметила, что сейчас в Новосибирской области наблюдается тенденция к ухудшению ситуации с коронавирусом.

Напомним, заместитель главы минздрава Новосибирской области Елена Аксёнова во время онлайн-трансляции в среду сообщила, что в ближайшее время из-за роста заболеваемости коронавирусом в «ковидные» госпитали могут быть перепрофилированы две больницы региона.

Ранее также сообщалось о том, что в Новосибирской области может быть введена обязательная вакцинация от коронавируса.