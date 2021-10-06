Один из авторов генплана Новосибирска умер от коронавируса

В Новосибирске на 73-м году жизни умер один из создателей генерального плана города 2007 года, архитектор Владимир Ермишкин. Причиной его смерти стали осложнения коронавирусной инфекции.

О смерти новосибирского архитектора Владимира Ермишкина стало известно на заседании архитектурного совета города 6 октября. Память известного сибиряка почтили минутой молчания.

«В составе архитекторов потери. Владимир Викторович Ермишкин — один из авторов генерального плана Новосибирска за 2007 год. К сожалению, ушёл из жизни», — сообщили на заседании, отметив, что причиной смерти новосибирского архитектора стали последствия коронавирусной инфекции.

Участники заседания также напомнили, что Владимир Ермишкин внёс наибольший вклад в разработку генплана города, при этом документ был принят одним из первых в стране.

Владимир Ермишкин также руководил проектной компанией «Н-ск Градстрой-2002». Фирма известна, в частности, тем, что в 2009 году разработала «скандальный» проект нового г-образного здания новосибирской филармонии, вызвавший резкую критику на тот момент губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского.

Как следует из документов, опубликованных на сайте мэрии Новосибирска, Владимир Ермишкин родился в Новосибирске в 1949 году. Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (СГУПС).

В течение многих лет Ермишкин являлся членом градостроительного совета мэрии Новосибирска, его президиума, а также членом рабочих групп департамента градостроительства и архитектуры мэрии. В разработке генерального плана 2007 года выступал главным инженером проекта. Награждён почётными грамотами областного совета депутатов (2002 год) и губернатора Новосибирской области (2005 год).

Напомним, по данным на 6 октября в Новосибирской области скончались от коронавируса двое молодых людей.