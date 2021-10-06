«Лисью нору» в Бердске Новосибирской области снесут по решению суда

Суд в Новосибирской области удовлетворил иск прокуратуры о сносе бердского ресторана «Лисья нора», возведённого на участке владельца санатория «Сибиряк». Как установило надзорное ведомство, здание было построено незаконно.

Бердский городской суд Новосибирской области удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации незаконно построенного здания ресторана «Листья нора», расположенного на земельном участке АО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк».

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры 6 октября, после прокурорской проверки выяснилось, что здание площадью 166,4 кв. м было построено самовольно.

«Построено это здание без разрешения на строительство на основании так называемой декларации на объект вспомогательного использования», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокурорской проверки, здание занимает сразу два земельных участка. Одни из них принадлежит санаторию, а второй акционерное общество арендует с целью использования городского леса для рекреационной деятельности.

Бердская прокуратура обратилась в суд с требованием признать здание самовольной постройкой, снести его и прекратить в отношение ресторана права собственности. После рассмотрения искового заявления Бердский городской суд удовлетворил его в полном объёме.

Решение суда в законную силу ещё не вступило.

Напомним, в сентябре суд обязал снести пустующее здание кафе у метро Октябрьская в Новосибирске.