Новым руководителем балетной труппы Новосибирского оперного театра стал известный российский танцор

Новым руководителем балетной труппы Новосибирского государственного академического театра оперы и балета назначен российский танцовщик Леонид Сарафанов. Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердили в пресс-службе учреждения.

Художественный руководитель Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Владимир Кехман представил балетной труппе нового руководителя. Им стал артист балета Леонид Сарафанов, подтвердили «Континенту Сибирь» в пресс-службе театра 6 октября.

Леонид Сарафанов был ведущим солистом балета Мариинского театра с 2002 по 2010 год, в январе 2011 года стал премьером Михайловского театра. Лауреат многочисленных балетных конкурсов, а также театральных премий «Бенуа танца» (2006 год), «Золотая маска» (2011 год) и «Золотой софит» (2013 год). Выпускник Киевского государственного хореографического училища (2000 год).

Напомним, в интервью «Континенту Сибирь» в июле артистка Новосибирского оперного театра Лариса Матюхина поделилась мнением о качестве руководства балетной труппой учреждения.

Осенью 2021 года планировалось завершение ремонта балетного крыла Новосибирского оперного театра. Ранее также сообщалось, что новосибирская опера стала лидером по количеству билетов, приобретаемых с помощью «пушкинской карты» для школьников и студентов.