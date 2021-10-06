Здание обанкротившегося «Холидея» повторно выставили на торги в Новосибирске

Главное здание «Компании Холидей» на Бердском шоссе выставлено на продажу в Новосибирске второй раз в этом году по сниженной цене. Весной желающих приобрести помещения обанкротившейся компании не нашлось.

Обанкротившаяся новосибирская «Компания Холидей» повторно выставила на торги своё основное здание, расположенное на Бердском шоссе, 61. Стартовая цена на этот раз составила 67,5 млн руб., следует из информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В лот входит здание площадью 1 667,6 кв. м с земельным участком в 24,3 тыс. кв. м.

В 2021 году компания пыталась реализовать здание в апреле, однако на аукцион не поступило ни одной заявки. Тогда начальная цена того же лота составила 75 млн руб.

Напомним, ООО «Компания Холидей» была признана банкротом в 2019 году. Уже в 2018 году стали массово закрываться магазины компании. Тогда бизнес заработал под юридическим лицом ООО «НСК Холди», однако вскоре был подан иск о его банкротстве (компания была признана банкротом в июне 2021 года). Незадолго до этого в арбитраж было подано исковое заявление о признании несостоятельности учредителя ООО «НСК Холди» – председателя совета директоров ГК «Холди» Николая Скороходова.