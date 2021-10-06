Новосибирские рестораны вошли в список лучших заведений Сибири

Новосибирские заведения вошли в десятку лучших ресторанов Сибири по версии премии Wheretoeat Siberia.

В Красноярске 5 октября состоялась первая церемония вручения наград национальной ресторанной премии Wheretoeat Siberia-2021, сообщается на официальном сайте премии. Эксперты выбрали лучшие рестораны Сибирского федерального округа.

Первое место в рейтинге заведений занял красноярский ресторан 0.75 Please Wine & Kitchen, шеф-поваром которого является Роман Киселев. Он также стал первым в регионе обладателем награды «Шеф-повар года».

На второй и третьей строчках рейтинга находятся красноярские рестораны Tunguska и «Чешуя», четвертое место заняло заведение Иркутска «33 вино и тапас». На пятом месте обозначен ресторан Fresco из Красноярска.

Три позиции ТОП-10 ресторанов Сибири завоевали новосибирские заведения. Так, ресторан Pardon My French находится на шестом месте рейтинга, «Жан Хуан Лу» — на седьмом месте, а ресторан «Коробок» занял девятое место.

Отметим, на восьмой строчке рейтинга находится красноярский ресторан «Булгаков». Последнее место занял томский ресторан «Кухтерин».

В ходе премии экспертами были названы победители в различных номинациях. Так, в частности, победителем в специальной номинации «Выбор СМИ» стал новосибирский ресторан #СибирьСибирь известного ресторатора Дениса Иванова. Приз «Лучший бар» вручили коктейль-бару HIDE из Новосибирска.

Независимая ресторанная премия Wheretoeat — ежегодные рейтинги ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири. Также премия Wheretoeat каждый год составляет единый Всероссийский рейтинг Wheretoeat Russia. Впервые премия была вручена в 2013 году в Санкт-Петербурге, в Сибири победители объявлены впервые. Каждый из рейтингов формируется по результатам голосований коллегий экспертов.