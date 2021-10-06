«Росгосстрах» отмечает первые 100 лет

Cтарейший и самый известный страховщик России — компания «Росгосстрах» — отмечает вековой юбилей. Ровно 100 лет назад, 6 октября 1921 года был подписан Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о создании системы государственного имущественного страхования в нашей стране. День рождения «Росгосстраха» традиционно отмечается в России как День страховщика, поскольку развитие современного отечественного рынка страховых услуг неразрывно связано с историей компании, ее сотрудников и агентского корпуса.

На протяжении всего советского периода, даже в Великую Отечественную войну, Госстрах был единственной организацией, обеспечивавшей страховую защиту имущества, жизни и здоровья граждан нашей страны. И сегодня «Росгосстрах» остается одним из лидеров российского страхового рынка, активно работая с самыми «народными» видами — страхованием гражданской ответственности автомобилистов и страхованием жилья и имущества физических лиц. В то же время в новый век своей истории «Росгосстрах» вступает как высокотехнологичная универсальная компания, развивающая и страховое направление работы, и сопутствующие сервисные вертикали, активно взаимодействуя с партнерами из банковской сферы, ритейла и авторынка. За счет этого компания сегодня может в полной мере удовлетворить потребности в защите финансовых интересов как граждан нашей страны, так и малого, среднего и крупного бизнеса.

Активно продвигая столь актуальные в период пандемии дистанционные каналы взаимодействия с клиентами, «Росгосстрах» сохраняет и масштабное присутствие по всей стране — региональная сеть компании объединяет более 1600 представительств от Камчатки до Калининграда. Во всех федеральных округах нашей страны компании работают более 50 тыс. сотрудников и страховых агентов, которые не только предлагают страхователям современные инструменты финансовой защиты, но и зачастую первыми после спасателей приходят на помощь людям в критических ситуациях: после разгула стихии, пожаров, аварий. Богатый опыт работы и новые технологии позволяют оперативно осуществлять выплату страхового возмещения — только за утраченное и поврежденное жилье и имущество «Росгосстрах» в этом году ежедневно выплачивает клиентам более 6 млн рублей.

Высокая диверсификация по географии, видам страхования и каналам продаж обеспечивают компании динамичный рост даже на высококонкурентном рынке. За первые 6 месяцев 2021 года сборы «Росгосстраха» составили 48,9 млрд рублей, что на 19,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Синергия агентской сети, корпоративных продаж и дистрибуции через широкий спектр банковских и небанковских партнёров позволяют наращивать сборы по всем линиям бизнеса. В первом полугодии 2021 года наиболее заметен был рост по ипотечному страхованию (+66%), по автокаско (+20%), по корпоративному страхованию (+12%).

«В юбилейном для компании году мы планируем перевалить планку в 100 миллиардов рублей сборов, показав при этом хороший финансовый результат, — говорит генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин. — Темпы роста, заложенные в бизнес-план компании, существенно превышают прогнозы по росту всего российского рынка».

С опережением рынка растет и дочерняя компания «Росгосстрах Жизнь», чьим фокусным направлением является инвестиционное и накопительное страхование жизни. В первом полугодии 2021 года сборы компании выросли на 24% и достигли почти 12 млрд рублей. Компания заняла 5 место на рынке страхования жизни по совокупным сборам и стабильно занимает 5 позицию по ИСЖ-НСЖ.

Успехи компаний Группы «Росгосстрах» отмечаются аналитиками ведущих российских и зарубежных рейтинговых агентств. В апреле этого года международное агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости и кредитному рейтингу ПАО СК «Росгосстрах». После пересмотра прогноз по рейтингам уровня «BB» изменен со «Стабильного» на «Позитивный». В августе российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности компании «Росгосстраха» на уровне ruAA, прогноз по рейтингу стабильный. Тогда же агентство повысило рейтинг финансовой надежности компании «Росгосстрах Жизнь» до уровня ruAA и установило по рейтингу стабильный прогноз.

«На протяжении всей своей 100-летней истории «Росгосстрах» развивался вместе со страной. Госстраховцы живут буквально бок о бок с десятками миллионов наших страхователей, мы видим, как меняются их потребности и всегда готовы предложить им новые механизмы защиты их благосостояния, — подчеркивает Геннадий Гальперин. — Поэтому мы будем сочетать накопленный в компании колоссальный опыт в классическом страховании с теми возможностями, которые дает внедрение цифровых технологий, в том числе и в нашем мощном агентском корпусе. Мы хотим, что «Росгосстрах» стал страховой компанией первого выбора для миллионов россиян и при этом был сильным «цифровым игроком» с максимально удобным сервисным наполнением. Наша цель — чтобы в год своего 100-летия обновленный, энергичный «Росгосстрах» продемонстрировал силу, современность, технологичность и, одновременно, так исторически свойственную ему симпатию к страхователю и понимание потребностей человека».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания.