5 800 человек задействуют на переписи населения в Новосибирской области

5 800 переписчиков задействуют на Всероссийской переписи населения в Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Подготовка региона к основному этапу Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, практически завершена. Очередное заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи населения на территории Новосибирской области состоялось в правительстве региона 5 октября под председательством первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова.

«Перепись населения — это работа общегосударственного масштаба. Она принципиально важна для получения сведений о численности населения, составе семей, условиях их жизни, оценки динамики изменения этих показателей. Предложенные в этом году формы прохождения переписи с использованием цифровых технологий позволяют провести ее с учетом эпидемиологической ситуации, обеспечив удобство и безопасность. В нашем регионе подготовка к Всероссийской переписи вышла уже на финишную прямую», — сказал Юрий Петухов.

По словам замруководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Ирины Новиченко, в области будет работать 5 800 переписчиков, большая часть которых — студенты региональных вузов и колледжей. Они пройдут трехдневное обучение перед началом Всероссийской переписи населения.

В ходе заседания комиссии первый замгубернатора также заслушал доклады о готовности к проведению переписи в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Пройти ее можно несколькими способами: традиционно, ответив на вопросы переписчика на дому, на переписном пункте — в Новосибирской области будет работать более 800 стационарных участков, в частности, 31— в МФЦ. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» в период с 15 октября по 8 ноября.

Уточняется, что впервые в проведении переписи населения участие примет добровольческое сообщество — на стационарных участках более 350 волонтеров будут консультировать жителей региона по общим вопросам и помогать в оформлении переписных листов на портале госуслуг.

Первые итоги переписи Росстат опубликует в декабре текущего года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года.

Отметим, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, на 1 января 2021 года численность населения региона составляет 2 785 836 человек, из них 1 295 936 — мужчины и 1 489 900 — женщины. Это на 0,4%, или на 12,4 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Население Новосибирской области сократилось впервые с 2003 года.