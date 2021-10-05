Генпрокуратура потребовала до 21 года колонии обвиняемым по делу «Зимней вишни»

В Кузбассе продолжается вынесение приговора фигурантам уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Во вторник генпрокуратура потребовала для нескольких обвиняемых от восьми лет до 21 года лишения свободы.

Гособвинение в ходе судебных прений запросило от восьми лет до 21 года лишения свободы бывшим руководителям строительного надзора Кузбасса, а также директору компании, реконструировавшей торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», где произошёл крупный пожар в 2018 году. Об этом сообщила журналистам адвокат потерпевшей стороны Анна Воронкина 5 октября.

Для экс-начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Светланы Шенгерей гособвинение потребовало 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в течение двух лет по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», для учредителя компании, которая вела реконструкцию ТРЦ, Никиты Чередниченко, — 18 лет колонии со штрафом 40,4 млн руб. и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение трёх лет, экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой – 21 года лишения свободы, а её сыну Эдуарду, выступавшему бизнес-партнёром Чередниченко, — 12 лет тюремного заключения.

По версии следствия, экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова с помощью своего сына и руководителя компании, которая вела реконструкцию торгового центра, Никиты Чередниченко, получила взятку от застройщика – гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — 7 млн руб. За эти деньги Комкова не привлекла компанию к ответственности за отсутствие разрешения на строительство при реконструкции и нарушение требований проектной документации. Средства были перечислены в ООО «СК «Ресурс» с марта 2013 по март 2014 года по поддельному договору на проектирование, в дальнейшем сообщники их обналичили.

Кроме того, как считает следствие, Танзиля Комкова и её подчинённая Светлана Шенгерей не устранили нарушения при строительстве и реконструкции ТРЦ, выявленные во время проверки в 2014 году. Шенгерей составила акт обследования, где указала недостоверную информацию о якобы выполненных в соответствии с проектной документацией работах, а Комкова утвердила документ. В итоге здание было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными эвакуационными выходами.

Напомним, 30 сентября Заводской районный суд Кемерово признал виновными всех фигурантов по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Вынесение приговора обвиняемым, которое в августе было перенесено из-за карантина в СИЗО, продолжается.

Трагедия произошла 25 марта 2018 года. Побило 60 человек, в том числе 37 детей.