Омские сталкеры устроили шашлыки в недостроенном метро – прокуратура проводит проверку

Пятеро молодых людей проникли в тоннели недостроенного омского метрополитена, где устроили сплав на лодке и поджарили шашлык, сняв путешествие на видео. Прокуратура выясняет, кто допустил такую возможность.

Прокуратура Омской области организовала проверку на предмет исполнения градостроительного законодательства после выхода в соцсетях видео из помещений недостроенного городского метрополитена.

«В ходе проверки в том числе будет дана оценка деятельности казенного учреждения Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» (застройщик) на предмет обеспечения надлежащей консервации недостроенных объектов метрополитена», — сообщили в ведомстве 5 октября, отметив, что надзорные мероприятия пройдут при участии специалистов Сибирского управления Ростехнадзора.

При наличии оснований по результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Во вторник в группе «О чём говорят в Омске» социальной сети «ВКонтакте» вышел видеоролик, где пятеро молодых людей, проникших в недостроенное метро, гуляют по подземелью. Участок, где скопилась вода, они преодолевают на лодках, после чего на «суше» жарят купаты.

Как сообщается в описании к видео, на недостроенный объект молодые люди пробрались через дыру в заборе, затем «спустились по стене и через вентиляцию».

«В круглом перегоне ребята достали лодку, покорили подземные воды, а на суше накрыли поляну. Пожарили купаты, сфотографировались на память и вернулись на поверхность», — рассказали в соцсети.

В группе напомнили, что возводить метро в Омске начали ещё в 1992 году, работы планировалось завершить к 300-летию города в 2016 году. Объект так и не достроили, зато в тоннели зачастили диггеры.

Напомним, правительство России рассматривает проект строительства метрополитена в Красноярске.