Новосибирская область вошла в лидеры по использованию «пушкинской карты»

Новосибирская область вошла в тройку лидеров российских регионов по реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Возможностью бесплатного посещения учреждений культуры также наиболее активно пользовались школьники и студенты Москвы и Санкт-Петербурга.

Новосибирский академический театр оперы и балета стал лидером среди учреждений культуры страны по количеству билетов, приобретённых по «пушкинской карте», куда молодым людям от 14 до 22 лет начисляются средства для посещения театров, музеев и концертных залов. Второе место занял Театр МДМ («Московский дворец молодёжи»), третье – Центральный выставочный зал «Манеж» в Санкт-Петербурге. Такие данные привели в пресс-службе правительства Новосибирской области 5 октября.

Как прокомментировала министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, в регионе при содействии министерства к программе подключились 13 учреждений культуры. Театры, музеи и концертные организации предложили посетить по «пушкинской карте» около 200 событий.

«В настоящее время в Новосибирской области проживает около 200 тысяч потенциальных пользователей карты – молодых людей от 14 до 22 лет. На старте программы мы организовали широкую информационную кампанию, чтобы каждый, кто может получить «Пушкинскую карту», знал, как её оформить и в какие учреждения можно приобрести билеты. Рада, что проект востребован среди молодёжи. Мы работаем над повышением доступности программы для жителей отдалённых районов области», – подчёркивает министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Виртуальные «пушкинские карты» уже оформили более двух миллионов человек по всей стране. Билеты по ним можно приобрести в 1836 российских организациях культуры.

«Пушкинскую карту» могу оформить жители региона в возрасте от 14 до 22 лет. В 2021 году она действует с 1 сентября по 31 декабря с номиналом в три тысячи рублей, а с января 2022 года её номинал составит пять тысяч рублей на весь год. С 1 января на карту ежегодно будут перечисляться единовременно новые деньги до того дня, пока молодому человеку не исполнится 23 года.

Чтобы получить электронную карту, необходимо подать заявку на портале «Госуслуги» и зарегистрироваться в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Карта может быть и пластиковой. Получить её можно с 1 октября в Почта Банке.

Подробности о программе и инструкции по оформлению карты можно узнать на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Напомним, с начала октября в Новосибирске проходит Фестиваль музыкальных театров России.