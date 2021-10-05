Сбер предоставит зарплатным клиентам подписку «СберПрайм» за символический один рубль

Экосистема Сбера обещает предоставить каждому жителю России, получающему зарплату на карту СберБанка, возможность подключить «СберПрайм» на 3 месяца всего за 1 рубль.

«Быть зарплатным клиентом Сбера выгодно, – отмечает директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева. – Наши зарплатные клиенты уже имеют некоторые преимущества при использовании сервисов банка. Так, ряд кредитных продуктов предлагается им на более выгодных условиях. Теперь мы открываем для зарплатных клиентов новые возможности для решения самых разнообразных задач быстро и выгодно с помощью подписки «СберПрайм» и сервисов экосистемы».

Подписку необходимо активировать в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Для этого нужно в разделе «Сервисы» на главном экране выбрать «СберПрайм», далее «СберПрайм. Акция для зарплатных клиентов».

После подключения «СберПрайм» зарплатные клиенты в течение двух рабочих дней получат СМС или push-сообщение в «СберБанк Онлайн» с единым промокодом, который даёт скидку 300 рублей сразу в двух сервисах экосистемы Сбера: СберМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ. Промокод действителен при покупке от 1500 рублей.