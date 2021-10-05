Объемы строительства жилья в Новосибирске выросли на 11%

Ввод жилья в Новосибирске за девять месяцев 2021 года увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на данные управления архитектурно-строительной инспекции мэрии.

В январе-сентябре текущего года в Новосибирске введено в эксплуатацию 882,8 тыс. кв. м. жилья, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В городе выполнена и сдана под ключ 2 371 квартира, что составляет 17% от общего количества введенных квартир.

«Всего за девять месяцев выполнена и сдана под ключ 2 371 квартира, что составляет 17 % от общего количества введенных квартир (14 093). 80 объектов — доля многоквартирных жилых домов. Семь жилых зданий относятся к категории малоэтажного строительства», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 59% возведенных новостроек относятся к каркасному домостроению, 24% — панельные дома. 17% объектов относятся к кирпичным строениям.

Активнее всего возводятся многоэтажные дома в Калининском районе Новосибирска — 18 домов площадью 127,6 тыс. кв.м., а большее количество квадратных метров сдано в Ленинском районе города — 151,4 тыс.кв. метров на 14 объектов.

В пресс-центре мэрии отметили, что за девять месяцев текущего года в городе ввели в эксплуатацию 189 объектов общественного и производственного назначения, автостоянок и гаражей. Общая площадь строений составила 362,8 тыс.кв.м.

Напомним, в первом полугодии 2021 года Новосибирская области стала лидером по темпам ввода жилья среди регионов Сибирского федерального округа. За период с января по июнь текущего года в области построили 738 тыс. кв. м. жилья, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года