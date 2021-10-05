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Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Директор ООО «СибПроектСтрой», г. Омск
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