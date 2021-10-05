Суд отказался смягчать наказание недобросовестному застройщику в Новосибирске

Директору новосибирской строительной компании «СУ-17» Алексею Самойлову отказали в смягчении уголовного наказания, о котором он просил. Руководитель фирмы обвиняется в мошенничестве, в результате которого пострадали более сотни дольщиков 15-этажного дома.

Первомайский районный суд Новосибирска оставил без удовлетворения ходатайство директора строительной компании «СУ-17» Алексея Самойлова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере (ст. 159 УК РФ), о смягчении неотбытой части наказания.

Как сообщили в пресс-службе суда в понедельник, Самойлов просил о замене оставшейся части тюремного заключения на ограничение свободы.

«Ходатайство Самойлова, осуждённого приговором Железнодорожного районного суда, оставлено без удовлетворения», — говорится в сообщении, где также отмечается, что решение было вынесено ещё 30 сентября.

Директора стройфирмы осудили по статье о крупном мошенничестве в конце марта 2020 года. Суд приговорил его к пяти годам колонии за хищение у дольщиков 196 млн руб. По данным суда, из-за незавершённого строительства 15-этажного дома пострадали 130 человек.

По этому уголовному делу также проходил Вячеслав Кан, который вместе с Самойловым является руководителем и соучредителем строительной компании «Новокомстрой». Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, в мае 2021 года публично-правовая компания «Фонд» одобрила для достройки дом на улице Печатников в Новосибирске, ранее возводимый строительной компанией «СУ-17».