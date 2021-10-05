Центр Новосибирска украсят гирляндами за 3,5 млн рублей

В Новосибирске объявили аукцион на поставку и монтаж уличных гирлянд для украшения центра города к Новому году. Стоимость контракта составляет свыше 3,5 млн рублей.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил аукцион на поставку и монтаж 86 уличных гирлянд к новогодним праздникам. Начальная цена контракта составляет более 3,556 млн рублей. Средства выделят из бюджета города на 2021 финансовый год.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Городской центр наружной рекламы».

«Поставка и монтаж гирлянды-перетяжки уличной осуществляется в рамках мероприятий праздничного и светового оформления улиц города Новосибирска к государственным и городским праздникам», — уточняется в документации.

В рамках контракта подрядчик поставит 86 уличных гирлянд в виде светодиодной перетяжки с нитями длиной от 0,5 до 1,3 м. со светящимися прозрачными шарами на концах. Количество светодиодов для одной перетяжки составляет не менее 660 штук. Уточняется, что украшение должно быть морозостойким — рабочая температура гирлянд составляет от -45 до +50 градусов.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 12 октября, подвести итоги конкурса планируется 14 октября. Победитель должен доставить товар в течение 15 дней с момента заключения контракта.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что рассматривает подготовку к предстоящим новогодним праздникам как один из этапов подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в городе зимой 2022-2023 года.