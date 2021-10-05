В аэропорту Новосибирска открылась фотовыставка

Экспозиция, расположенная на первом этаже международного терминала, посвящена туристическим местам Санкт-Петербурга.

Новосибирский международный аэропорт Толмачёво продолжает реализовывать для своих посетителей разнообразные культурные проекты. Новая выставка художественных фотографий, посвящённая туризму в Санкт-Петербурге, разместилась в международном терминале воздушной гавани и будет доступна для просмотра до конца ноября.

Санкт-Петербург всегда был одним из самых популярных направлений для путешествий из аэропорта Новосибирска. Несколько авиакомпаний регулярно совершают прямые рейсы из Толмачёво в Пулково. Но, как поясняют организаторы выставки, «северная столица» – это уникальное туристическое направление с неповторимой атмосферой, которое способно предоставить туристам значительно более широкий спектр впечатлений, чем принято думать, глядя на наиболее известные достопримечательности.

Открывшаяся экспозиция призвана расширить и дополнить образ Санкт-Петербурга в глазах потенциальных посетителей города. Фотовыставка представляет зрителю открытые общественные пространства, скверы и парки города на Неве, необычные музеи, уникальные по красоте архитектурные сооружения – особняки, храмы, каналы.

Напоминаем читателям, что летом посетители аэропорта Толмачёво могли ознакомиться с уникальной выставкой монет «Сибирь в золотых и серебряных монетах Банка России», а также насладиться красотой полотен многих выдающихся живописцев в рамках экспозиции «Открой мир искусства».