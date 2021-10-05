Сотрудники психбольницы в Новосибирске похитили у пациентов свыше 6 млн рублей

Суд рассмотрит уголовное дело трех сотрудниц клинической психбольницы в Новосибирске, которые похитили у пациентов учреждения свыше 6 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех сотрудниц ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3».

«По версии следователей отдела регионального СКР, в период с 2016 по 2019 гг. обвиняемые использовали свое служебное положение и психическое состояние пациентов, утративших родственников и социальные связи, с целью завладения их денежными средствами. Медицинские работники, имея доступ к банковским картам 12 подопечных, совершили через систему дистанционного банковского обслуживания «мобильный банк» хищения денег с их банковских счетов», — сказано в сообщении. В общей сложности сотрудницы учреждения похитили у пациентов больницы свыше 6 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры также сообщили, что заведующая отделением получила взятки на сумму более 2 млн рублей за размещение в больнице граждан и их последующее лечение.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В ведомстве уточнили, что в зависимости от роли и степени участия сотрудницы медицинского учреждения обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, накануне суд в Новосибирске вынес обвинительный приговор председателю комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии Игорю Леончикову и эксперту этого комитета Александру Гончарову за взятку.