Новосибирский НИИ туберкулеза уличили в нарушении антимонопольного законодательства

Василий Попов
 
Новосибирский НИИ туберкулеза нарушил антимонопольное законодательство
Фото: nsk-niit.ru

Новосибирский НИИ туберкулеза нарушил антимонопольное законодательство при проведении торгов, сообщает пресс-служба регионального УФАС России.

Новосибирское УФАС России выявило нарушения при проведении торгов на поставку медицинских изделий ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза». Учреждение объединило в одном лоте товары, технологически и функционально не связанные между собой, тем самым снизив число возможных участников торгов.

30 сентября ведомство признало  учреждение нарушившим антимонопольное законодательство.

«Заказчик объединил в одном лоте оборудование и расходные материалы медицинского назначения, функционально не связанные между собой. На рассмотрении дела ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» согласился с составом правонарушения», — сообщил врио руководителя Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев.

Уточняется, что сотрудники службы также выявили факт отказа от состязательной борьбы при проведении торгов, что также свидетельствует об ограничении конкуренции.

Напомним, в сентябре текущего года суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру новосибирского НИИ туберкулеза Елене Гузиенко за пособничество в хищении денежных средств из бюджета учреждения. Ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

Уголовное дело возбудили также в отношении экс-директора учреждения по ч.4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). По данным следствия, в 2019 году обвиняемый незаконно передал имущество ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» аффилированному медицинскому центру, что причинило ущерб учреждению на сумму более 1,6 млн рублей.

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