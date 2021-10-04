Суд приговорил к пяти годам колонии председателя комитета мэрии Новосибирска за взятку

Суд вынес обвинительный приговор за получение взятки двум работниками мэрии Новосибирска, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор председателю комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии Игорю Леончикову и эксперту этого комитета Александру Гончарову.

Их признали виновными по п. «а» части 5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконное бездействие, в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что 22 октября 2019 года Леончиков и Гончаров, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили взятку в размере 110 тыс. рублей за то, что не привлекли к административной ответственности ООО «Топ-НСК» за нарушение требований в области благоустройства. Организация провела земляные работы по укладке фундамента на улице Фабричной для сооружения павильона без соответствующего разрешения от мэрии.

«Злоумышленники не направили материалы о совершенном обществом правонарушении в административную комиссию Центрального округа Новосибирска для привлечения к установленной законом ответственности, а также не представили информацию о допущенных фирмой нарушениях в иные органы контроля», — сказано в сообщении. Уточняется, что Игорь Леончиков и Александр Гончаров вину по предъявленному обвинению не признали.

Суд приговорил Леончикова к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 550 тыс. рублей. Ему запрещено в течение пяти лет занимать должности в органах местного самоуправления на муниципальной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти, а также связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.

Александру Гончарову назначено наказание в виде 4,6 лет лишения свободы условно (испытательный срок — 4 года) и штрафа в размере 110 тыс. рублей.

ООО «Топ-НСК» зарегистрировано в 2014 году, основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредителем организации является Максим Молодцев. По данным Rusprofile, Молодцев учредил еще семь организаций, в числе которых ООО «Династия», ООО «Теплый Двор». Он также является директором компании «Альфа-спорт», которая занимается деятельностью фитнес-центров.

Напомним, ранее суд вынес приговор бывшему руководителю Заельцовского межрайонного отдела СКР Юрию Лущенкову за взятку. Ему назначено наказание в виде шести лет колонии строго режима.