Суд приговорил к пяти годам колонии председателя комитета мэрии Новосибирска за взятку

Василий Попов
 
Суд вынес обвинительный приговор за получение взятки двум работниками мэрии Новосибирска
Фото Михаила Перикова

Суд вынес обвинительный приговор за получение взятки  двум работниками мэрии Новосибирска, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор председателю комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии Игорю Леончикову и эксперту этого комитета Александру Гончарову.

Их признали виновными  по п. «а» части 5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконное бездействие, в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что 22 октября 2019 года Леончиков и Гончаров, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили взятку в размере 110 тыс. рублей за то, что не привлекли к административной ответственности ООО «Топ-НСК» за нарушение требований в области благоустройства. Организация провела земляные работы по укладке фундамента на улице Фабричной для сооружения павильона без соответствующего разрешения от мэрии. 

«Злоумышленники не направили материалы о совершенном обществом правонарушении в административную комиссию Центрального округа Новосибирска для привлечения к установленной законом ответственности, а также не представили информацию о допущенных фирмой нарушениях в иные органы контроля», — сказано в сообщении. Уточняется, что Игорь Леончиков и Александр Гончаров вину по предъявленному обвинению не признали.

Суд приговорил Леончикова к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 550 тыс. рублей.  Ему запрещено в течение пяти лет занимать должности в органах местного самоуправления на муниципальной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти, а также связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.

Александру Гончарову назначено наказание в виде 4,6 лет лишения свободы условно (испытательный срок — 4 года) и штрафа в размере 110 тыс. рублей.

ООО «Топ-НСК» зарегистрировано в 2014 году, основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредителем организации является Максим Молодцев. По данным Rusprofile, Молодцев учредил еще семь организаций, в числе которых ООО «Династия», ООО «Теплый Двор». Он также является директором компании «Альфа-спорт», которая занимается деятельностью фитнес-центров.

Напомним, ранее суд вынес приговор бывшему руководителю Заельцовского межрайонного отдела СКР Юрию Лущенкову за взятку. Ему назначено наказание в виде шести лет колонии строго режима.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  