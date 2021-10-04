Двенадцать человек умерли от COVID-19 за сутки в Новосибирской области

За минувшие сутки от COVID-19 скончались двенадцать жителей Новосибирской области. Всего от заболевания в регионе умерли 3 033 человек.

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, за последние сутки в Новосибирской области от заболевания скончались двенадцать человек: мужчины в возрасте 52 года, 67 лет, 74 года, 79 лет, 87 лет и женщины в возрасте 56 лет, 58 лет. 60 лет, 72 года, 73 года, 80 лет, 86 лет.

За сутки в регионе выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 171). В инфекционные стационары с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализированы 2 020 пациентов, в отделениях реанимации находятся 217 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 24 пациентам.

В Алтайском крае за последние сутки зарегистрировано 267 случаев заболевания COVID-19, умерли 25 человек. В инфекционных госпиталях на лечении с коронавирусом находятся 3 168 пациентов. Тяжело переносят заболевание 555 человек, из них 236 подключены к аппаратам ИВЛ.

В Кузбассе, по данным на 4 октября, за сутки коронавирус выявили у 169 жителей региона, от заболевания скончались пять пациентов. Медицинскую помощь в Кузбассе получают 1 246 человек с диагнозом COVID-19. В стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 10 386 человек.

Напомним, 1 октября новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов сообщил о начале четвертой волны коронавирусной инфекции в регионе. Об этом ранее предупреждали в правительстве Новосибирской области и министерстве здравоохранения региона. За последнюю неделю число заразившихся COVID-19 учеников и сотрудников школ выросло чуть более чем в два раза.