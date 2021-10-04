В банке «Акцепт» назначили нового председателя правления

Председателем правления АО «Банк Акцепт» назначена Терехина Елена, сообщили в пресс-службе банка.

Совет директоров АО «Банк Акцепт» избрал председателем правления банка Елену Терехину. Она приступила к должностным обязанностям в пятницу, 1 октября.

Елена Терехина родилась в Бердске Новосибирской области. В 1996 году закончила Новосибирскую государственную академию экономики и управлении (НГУЭУ) по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2008-2009 годы прошла профессиональную переподготовку и повышение квалификации MBA по программе «Основы делового администрирования в сфере менеджмента» в НГУЭУ «НИНХ».

В 2015-2016 годах окончила «Государственный университет — Высшая школа экономики» по программе «Эффективное управление современной кредитной организацией». Елена Терехина также прошла программу развития руководителей высшего звена в London Business School.

Уточняется, что Елена Сергеевна с 1994 года по 2020 год работала в ПАО «Сбербанк», из них 10 лет занимала руководящие должности в Сибирском банке и Центральном аппарате Сбербанка города Москвы.

Напомним, ранее должность председателя правления банка «Акцепт» занимал Константин Васильев. С 1 октября он был назначен на должность начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 13 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие.