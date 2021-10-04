Экс-сотрудника новосибирской колонии будут судить из-за убийства заключённого

Суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, где в 2020 году произошло убийство. Как считает следствие, преступлению поспособствовала халатность работника.

Барабинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника новосибирской исправительной колонии-13. Как сообщили в ведомстве, он обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

11 ноября 2020 года в одной из секций колонии один заключённый убил другого заключённого. По версии следствия, преступление произошло по вине сотрудника исправительного учреждения.

«Обвиняемый допустил грубое нарушение порядка несения службы, не исполнил должностные обязанности по пресечению бесконтрольного выхода осужденных за пределы изолированных участков», — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Барабинский районный суд Новосибирской области.

Напомним, в сентябре из новосибирской колонии сбежали двое заключённых, из задержали в Тюменской области. Беглецы арестованы.