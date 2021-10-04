Андрей Травников: правительство Новосибирской области ужесточит контроль качества дорожно-ремонтных работ

Правительство Новосибирской области продолжит работу по ужесточению контроля и спроса за качество дорожно-строительных и дорожно-ремонтных работ в регионе.

Глава региона в рамках оперативного совещания заслушал доклад министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского об усилении контроля качества выполняемых дорожно-строительных работ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что правительство Новосибирской области продолжит работу по ужесточению контроля и спроса за качество дорожно-строительных и дорожно-ремонтных работ.

«Приучить к дисциплине, к соблюдению качества строителей и дорожников можно только посредством жёсткого контроля. Гарантийные сроки растут, и через десять лет не с кого будет спрашивать, поэтому будем ужесточать контроль на стадии производства работ. Число контрольных мероприятий будет расти, а количество дефектов должно сокращаться», — сказал Андрей Травников.

Основными направлениями усиления контроля качества минтранса Новосибирской области являются: контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов и лабораторного оборудования; контроль за технологией выполнения дорожно-строительных работ, объёмами и геометрическими параметрами автомобильных дорог; увеличение количества обученных специалистов муниципальных образований, занятых в приёмке выполненных дорожно-строительных работ на автодорогах местного значения.

В частности, при выезде на объекты, с целью недопущения нарушений и несоответствий завершённых работ, специалистами осуществлялся операционный, визуальный и измерительный контроль за соблюдением исполнителями дорожно-строительных работ требований технологических процессов и соответствием параметров выполняемых работ проектной документации.

По требованию министерства в регионе увеличили количество выездов представителей государственного заказчика на объекты в период выполнения дорожно-строительных работ. Так, если в прошлом году с участием сотрудников министерства был проверен 91 объект, из которых 43 — объекты регионального ТУАД, 45 объектов Новосибирска и три — Искитима, то в 2021 году количество выездов увеличили в два раза.

По данным на 30 сентября, в регионе проверили 172 объекта ремонта, из которых 92 объекта регионального ТУАД, 74 областного центра, три Искитима и один Бердска.

«Из 92 объектов ГКУ НСО ТУАД в ходе проверок выявлены замечания к качеству работ на 54 объектах. По информации государственного заказчика, на 51 объекте замечания устранены, по 3 объектам в отношении подрядных организаций проводится претензионно-исковая работа», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

При этом из 74 объектов ремонта в Новосибирске на 68 сотрудники министерства выявили замечания к качеству устроенного асфальтобетонного покрытия. Уточняется, что наиболее характерными дефектами на объектах города является сегрегация асфальтобетонной смеси (неравномерное распределение грубых и мелких компонентов в асфальтобетонной смеси — прим. «Континент Сибирь») и планово-высотного положения люков.

Напомним, в течение летнего сезона в Новосибирске отремонтировали почти два млн кв. м. дорог, что больше прошлогоднего показателя в полтора раза.