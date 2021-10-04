Приговор пособнику сооснователя Traveler’s Coffee вынесли в Новосибирске

Вслед за сооснователем крупной сети кофеен Traveler’s Coffee Анваром Пириевым, осуждённым за угрозы конкурентам и поджоги их имущества, на скамье подсудимых оказался экс-полицейский, передававший бизнесмену информацию об интересующих его людях за денежное вознаграждение. Он отправится в колонию на восемь лет.

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему сотруднику полиции Евгению Пушкарёву, за взятку предоставлявшему сооснователю сети кофеен Traveler’s Coffee Анвару Пириеву информацию о его оппонентах. Экс-правоохранитель обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в пресс-службе суда 4 октября.

Как установил суд, в период с марта по август 2017 года Пушкарёв получил лично от Пириева 321 тыс. руб. Эти средства предназначались за информацию о местонахождении интересующих бизнесмена лиц.

«У экс-полицейского при этом не было поручения о проведении отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий на установление местонахождения граждан», — уточнили в Калининском районном суде Новосибирска.

По предварительному обвинению в суде Пушкарёв свою вину не признал. Суд приговор его к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки (3 млн 210 тыс. руб.), а также с лишением права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функции представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 5 лет.

Находившийся под домашним арестом обвиняемый взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, Пушкарёв был отправлен под домашний арест в конце 2019 года. Экс-полицейский также был приговорён к условному сроку по ст. 137 УК РФ (Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лиц с использованием служебного положения). В отношении Пириева за незаконную сделку было возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), оно было передано в суд в мае.

По ряду других уголовных дел Анвару Пириеву был вынесен приговор на днях. За угрозы и поджог имущества конкурентов суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Как сообщал «Континент Сибирь», представители потерпевшей стороны намерены обжаловать это решение, поскольку обвинение по статье о вымогательстве было переквалифицировано в более мягкое — по статье о самоуправстве.

Корпоративный конфликт между основателями сети Traveler’s Coffee произошёл в 2014-2015 годах. В результате частью кофеен стала управлять компания Анвара Пириева «Трэвэлерс Кофе Москва», а оставшимися заведениями — новосибирская Traveler’s Coffee, представлявшая интересы зарубежных инвесторов. Дальнейшие судебные разбирательства между бывшими партнёрами были связаны, в частности, с судьбой товарного знака сети. О ситуации подробно писал «Континент Сибирь».