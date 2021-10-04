МТС запустила в Республике Алтай услугу «Виртуальный номер» для звонков без SIM-карты

с 29 сентября жители Горного Алтая смогут приобрести виртуальный номер в приложении «МТС Коннект» без посещения салона связи. Услуга «Виртуальный номер» поможет завести дополнительный номер, который будет работать без SIM-карты — нужен только интернет и приложение «МТС Коннект».

Виртуальный номер можно использовать, как обычный номер, — для входящих и исходящих звонков, а также для приёма и отправки SMS. Его можно использовать без SIM-карты, и даже мобильная сеть не обязательна. Для того, чтобы его завести, не выходя из дома — достаточно иметь под рукою смартфон.

Виртуальный номер незаменим, если нужен временный или, напротив, постоянный номер для особых случаев. Например, при заполнении анкеты на получение бонусной карты или для регистрации на сайте знакомств. Или при подаче объявления о продаже квартиры или автомобиля, поскольку виртуальный номер можно отключить сразу после сделки. Он также позволяет разделить личное и рабочее общение.

В «МТС Коннект» доступна ещё одна функция — мультиаккаунт. Она позволяет загрузить все номера МТС в одно приложение и принимать или совершать звонки через него. Это удобно для тех, у кого несколько SIM-карт или телефонов — носить их с собой теперь не нужно. Мультиаккаунт в «МТС Коннект» поможет оставаться на связи, даже когда номера нет рядом.