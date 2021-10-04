Губернатор Новосибирской области представил вузы региона, претендующие на дополнение к федеральному гранту

Новосибирский государственный университет (НГУ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) претендуют на получение специальной части гранта в рамках программы «Приоритет 2030». Их представил глава региона Андрей Травников на Совете по поддержке развития университетов 1 октября.

Губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука» Андрей Травников принял участие в работе Совета по поддержке программ развития университетов, членам которого были представлены программы развития 54 вузов. Работу совета возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщили в правительстве региона в понедельник.

1 октября свои программы развития презентовали 18 университетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Томска и Челябинска, которые продали заявки по треку «Исследовательское лидерство». 2 и 3 октября выступили команды 36 вузов, они заявились по направлению «Территориальное или отраслевое лидерство». После успешной защиты они получат специальную часть гранта в размере до миллиарда рублей.

Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, предполагается, что эти вузы станут опорными точками научно-технологического развития страны, а по словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, отобранные участники программы призваны стать связующим звеном между университетской наукой и промышленностью.

Программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас в ней принимают участие 106 вузов из всех федеральных округов РФ, все они получили базовую часть гранта в размере 100 млн руб. В программу вошли более 60% региональных университетов.

Участники «Приоритета 2030» представили 409 проектов, более половины из которых ориентированы на цифровую трансформацию, мониторинг и контроль эмиссии парниковых газов. 54 вуза участвуют во втором этапе программы по трекам «Исследовательское лидерство» и «Территориальное или отраслевое лидерство».

Новосибирский губернатор Андрей Травников отметил высокий интерес вузовского сообщества к участию в программе «Приоритет 2030».

«Территориальное и исследовательское лидерство университетов закладывает принципиально новые подходы и к экономическим программам развития регионов, которые получают дополнительные возможности для развития несырьевой экономики. Уверен, что каждый губернатор заинтересован в трансформации экономики субъекта и наращивании инвестиционного пакета, чтобы обеспечить рост собственных доходов бюджета региона. И результаты научной работы университетов – участников программы «Приоритет 2030» – вносят существенный вклад в решение этой задачи. При такой серьёзной государственной поддержке вузы смогут не просто вести уникальные исследования, но и выходить на готовый продукт», – подчеркнул Андрей Травников.

В числе 54 вузов свои программы развития представили НГУ (трек «Исследовательское лидерство») и НГТУ (трек «Территориальное и (или) отраслевое лидерство»).

Новосибирский государственный университет уже произвёл ряд ключевых преобразований, направленных на развитие всего Новосибирского научного центра, в рамках программы «5-100». Одно из важных направлений – участие университета в подготовке кадров для цифровой экономики. Как отмечают в областном правительстве, уже сейчас IT-кластер Новосибирской области на 80% сформирован выпускниками университета.

«В НГУ на базе математического центра мирового уровня ведутся исследования в области искусственного интеллекта, математического моделирования, в том числе моделирования климатических процессов, создания цифровых двойников», – рассказал ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

В НГТУ планируют организовать производство радиационно стойких гибридных микросборок энергопреобразующей аппаратуры повышенной мощности для перспективных авиационных и космических аппаратов, а также реализовать стратегический проект «Новые материалы для прорывных технологий». Как рассказал ректор университета Анатолий Батаев, вуз является разработчиком двух материаловедческих станций для СКИФа – якорного проекта программы «Академгородок 2.0». Сейчас задача университета — подготовить 200 инженеров для обслуживания станций.

Правительство региона со своей стороны активно занимается поддержкой молодых учёных и инновационных исследований. Под контролем региональных властей в Новосибирской области реализуется проект «Академгородок 2.0».

Ранее сообщалось о том, что в программу «Приоритет 2030» вошли 12 сибирских вузов.