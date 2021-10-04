Очередной этап борьбы за будущее Военного городка в Новосибирске

Новосибирское региональное отделение «Российское военно-историческое общество» (РВИО) продолжает настаивать на недопустимости создания Центра современного искусства на территории Военного городка №17. Как стало известно «Континенту Сибирь», на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова было направлено письмо, в котором РВИО предлагает создать в Новосибирске военно-патриотический парк «Патриот».

В письме за подписью председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Новосибирской области Андрея Панфёрова содержится просьба: «В преддверии подготовки плановых мероприятий к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы убедительно просим Новосибирский областной оргкомитет «Победа» при губернаторе Новосибирской области обратиться в оргкомитет «Победа» при Президенте Российской Федерации с инициативой организации на исторической территории Военного городка Новосибирска военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Подобные военно-музейные комплексы сегодня успешно действуют в других регионах нашей страны: в Подмосковье, Туле, Свердловской области и Ставропольском крае».

РВИО в Новосибирской области настаивает на закреплении территории в областной собственности. «Передача зданий и территории Военного городка в ведение Новосибирской области позволит оформить комплекс территорий городской среды, который станет своеобразным гуманитарным технопарком, построенным на принципах сохранения культурного наследия, реновации территории и межотраслевого синтеза услуг в области культуры, спорта, патриотического воспитания и образования, а также городского туризма», – говорится в письме на имя губернатора. Ранее «Континент Сибирь» подробно представил концепцию, предполагающую создание патриотического парка. Тогда директор исторического парка «Россия – Моя история», кандидат исторических наук Алексей Пронин в разговоре с нашим изданием отметил, что на территории военного городка №17 есть все предпосылки для создания исторического и военно-патриотического кластера. «Новосибирску объективно не хватает Музея военной истории. В Сибири, к слову, вообще нет музейно-паркового военно-исторического комплекса, такого как парк «Патриот» или уральский Музей военной техники УГМК в городе Верхняя Пышма. Для молодого Новосибирска возможность такого развития исторической территории Военного городка, где компактно сосредоточено такое значительное количество объектов культурного наследия и вовсе является уникальной возможностью культурного развития. Поэтому у нас есть все условия, чтобы сохранить территорию Военного городка и наполнить ее обновленными смыслами без утраты ее исторического содержания. Она будет притягательной для гостей региона и привлекательной для инвесторов, которые уже присматриваются к этому участку земли в центре города. Это только повысит ценность их объектов», – отметил директор исторического парка.

Авторы обращения к губернатору уверены, что «при содействии регионального оргкомитета «Победа» и оргкомитета «Победа» при Президенте РФ, поддержке областной, городской исполнительной власти и общественности, создание военно-патриотического парка «Патриот» на территории Военного городка в Новосибирске, приуроченное к празднованию 80-летней годовщины Великой Победы, позволит сохранить и преумножить историческое наследие Сибири, будет уникальным местом для исследовательской, духовно-просветительской, воспитательной и образовательной деятельности, станет одним из факторов обеспечения лидерства Новосибирской области в сфере военно-патриотического образования и создания в регионе единой системы гражданско-патриотического воспитания».

Напомним, в августе этого года стало известно, что Министерство обороны РФ готово передать Новосибирской области территорию Военного городка №17, расположенного в центре Новосибирска. А в сентябре вице-мэр Анна Терешкова сообщила СМИ, что после передачи исторических зданий Военного городка одно из них будет отдано под центр современного искусства.

В беседе с «Континентом Сибирь» Андрей Панфёров отметил, что причиной обращения к губернатору как председателю оргкомитета «Победа» в Новосибирской области «стала позиция города и лично вице-мэра Терешковой, которая говорит о создании Центра современного искусства в центре Военного городка №17, как о решенном вопросе». По словам председателя регионального отделения «Российского военно-исторического общества», на последних заседаниях рабочей группы, которая обсуждает будущее Военного городка, представители мэрии постоянно ссылаются на вице-премьера Игоря Шувалова. «Нам говорят, что, мол, он ждёт не дождётся презентации коммерческого проекта застройки этой территории и так далее. Меня это жонглирование фамилиями членов правительства ни как не впечатляет и я далёк от мысли, что прямая заинтересованность Шувалова существует. Предполагаю, они выдают желаемое за действительное. В любом случае, ссылки на известные фамилии меня не убеждают», – рассказал Андрей Панфёров.

«Я как руководитель военно-исторического общества в Новосибирской области решил выразить собственное мнение на этот счет. Все мы помним, каким скандалом сопровождалась выставка современного искусства «Родина» Марата Гельмана в Новосибирске. При определенном лобби в Москве и формировании общественного мнения о том, что якобы весь Новосибирск согласен, существует реальная угроза превратить историческую часть военного городка в Центр непонятного чего. Я не согласен с этим. И считаю, что нельзя допустить это безобразие», – подчеркнул в беседе с нашим изданием Андрей Панфёров.

Это не первая инициатива известного новосибирского политика. Летом он выступал за переименование площади Свердлова в Новосибирске в площадь Александра Невского и установке ему памятника. Это предложение вызвало бурную дискуссию в городе. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть тогда высказался против этой инициативы: «Рискуем расколоть общество». Сегодня Андрей Панфёров предполагает, что его имя и его предложение вновь будет подвергнуты обструкции. «Я не хочу быть замшелым консерватором или ретроградом. Предвижу, что именно так начнут говорить, как это было при обсуждении моей инициативы о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского. Веских аргументов привести не смогут и пойдут проторенным путём, будут шельмовать, говорить, что я раскачиваю политическую ситуацию. Между тем, в других городах к этому вопросу подошли более ответственно, например, на открытие памятника Невскому в Пскове приехал президент РФ. Я не вношу раскол в общество, я выражаю свое мнение, свою позицию. И считаю, что у меня есть на это право, как у любого гражданина», – уверен Панфёров. По его словам, он просит Андрея Травникова поддержать инициативу создания парка «Победа», потому что уверен, что территория Военного городка №17 заслуживает большего, чем центр современного искусства. «Если мы пойдем на поводу у отдельных личностей, мы потеряем, прежде всего, большую историческую часть нашего города. Мы упустим шанс создать в этом месте военно-исторический парк. И потом нам будет стыдно за то, что с нашего молчаливого согласия в центре Новосибирска появилось непонятно что и непонятно в угоду кому» – прокомментировал письмо губернатору Андрей Панфёров.