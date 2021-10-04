Число заразившихся коронавирусом в школах Новосибирской области удвоилось за неделю

Число заразившихся коронавирусом учеников и сотрудников школ Новосибирской области за неделю выросло чуть более чем в два раза. Большая часть из них — дети, сообщил в понедельник на оперативном совещании правительства региона глава областного минобразования Сергей Федорчук.

Как сообщил министр, число заразившихся коронавирусной инфекцией в школах Новосибирской области в течение недели выросло с 48 до 99 человек.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирской области на карантин из-за коронавируса отправили около сотни школьных классов. Кроме того, из-за ОРВИ пришлось полностью приостановить работу одной школы и одного дошкольного учреждения.

О начале четвёртой волны COVID-19 сообщил 1 октября новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов. Ранее областные власти предупреждали жителей о грядущем росте заболеваемости. В преддверии обострения ситуации с коронавирусом в регионе было приостановлено обратное перепрофилирование медучреждений, работающих в качестве «ковидных» госпиталей. В Новосибирской области также продлён режим повышенной готовности.